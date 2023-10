En passant de 1 489 € à 824 €, ce TCL de 65″ devient le TV QLED 4K le moins cher du moment

TCL est un constructeur chinois connu pour le rapport qualité-prix agressif pratiqué sur ses TV, mais également pour ses modèles haut de gamme qui misent beaucoup sur le Mini LED. Et ça tombe bien, le TCL 65MQLED87 voit son prix fondre de 1 489 euros à 824 euros chez Ubaldi.

La gamme des TV TCL MQLED87 est sortie il y a seulement quelques mois et il n’a pas fallu longtemps attendre l’occasion de faire de bonnes affaires sur l’un de ses modèles. Ces TV allient technologie d’affichage incontournable, haute définition, plusieurs traitements d’images et de son ainsi qu’une polyvalence pour un prix contenu. Le TCL 65MQLED87 lancé à quasiment 1 500 € en est un parfait exemple, sans compter qu’il profite d’une réduction totale de 665 € chez Ubaldi.

Le TCL 65MQLED87 en bref

Un bel écran Mini LED 4K de 65 pouces

Dispose de Dolby Vision et de Dolby Atmos

Taillé pour le gaming en 4K 120 FPS

Tourne avec l’interface Google TV

Au lieu de 1 489 euros habituellement, le TCL 65MQLED87 est maintenant disponible en promotion à 824 euros chez Ubaldi grâce à un cumul de plusieurs offres. En premier lieu, une réduction de 310 euros est affichée sur le site, vient ensuite le code promo 5UBA4023 permettant d’obtenir une déduction supplémentaire de 55 euros. Enfin, cette offre de remboursement permet de faire une dernière économie de 300 euros.

Ce qu’apporte la technologie Mini LED

Plusieurs TV TCL haut de gamme comme le 65MQLED87 misent sur une technologie d’affichage appelée Mini LED. Elle fonctionne sur le même principe que le rétroéclairage LED, à la différence près que les diodes sont beaucoup plus petites, faisant que les sources lumineuses sont plus nombreuses. Ainsi, l’image affichée obtient une luminosité mieux maîtrisée et des rapports de contraste exceptionnels. Ce TV intègre aussi la QLED qui affiche une luminosité plus intense et une meilleure colorimétrie.

Le TCL 65MQLED87 est un modèle de 65 pouces (diagonale de 164 cm) en définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). La qualité d’image ne s’arrête pas là puisque ce TV profite également de plusieurs traitements d’image comme le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG pour une image encore plus détaillée et contrastée. Enfin, le système sonore configuré en 2.1 se dote de deux haut-parleurs de 20 W RMS chacun et d’un woofer de 20 W RMS, le tout est compatible avec le Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour profiter d’un son surround.

Un TV qui sait plaire à tout le monde

Avec deux ports HDMI 2.1, le TCL 65MQLED87 sait se montrer polyvalent puisqu’il est parfaitement taillé pour le gaming en 4K 120 FPS. Il suffit de brancher sa console dernière génération pour être immédiatement plongé au cœur de l’action. Ce TV profite également de plusieurs traitements pour un usage gaming, comme l’ALLM qui réduit la latence au minimum, ainsi qu’AMD FreeSync qui synchronise l’affichage avec la puissance de la console et prévenir ainsi les défauts graphiques durant les parties.

Au niveau des fonctions connectées, le TCL 65MQLED87 tourne avec Google TV à l’instar des autres TV du constructeur chinois. Cet OS a le mérite d’être l’un des plus complets puisqu’il permet d’accéder aux applications du Play Store, en plus de celles des plateformes de streaming comme Netflix et Disney+. Il le rend aussi compatible avec Alexa et Google Assistant, Chromecast est également de la partie pour partager des fichiers depuis un appareil connecté. Ce qui fonctionne autant depuis un appareil Apple grâce à AirPlay 2.

Afin de comparer le TCL 65MQLED87 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV TCL du moment.

