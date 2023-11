Le Black Friday est fini, pourtant, le prix de l’iPhone 14 n’était jamais descendu aussi bas

Après un lancement à plus de 1 000 euros, l'iPhone 14 est revenu à un prix plus correct après la sortie de l'iPhone 15 et est même encore plus abordable en ce moment grâce à cette promotion chez Ubaldi, alors que le Black Friday a pris fin. Au lieu de son prix de lancement de 1 019 euros, l'iPhone 14 est disponible pour 749 euros. De mémoire, il n'était jamais descendu à un prix aussi bas.

Après la sortie de l’iPhone 15, la firme de Cupertino a baissé de 150 euros le prix de l’iPhone 14 sur son site afin qu’il soit proposé à 869 euros et ne soit pas plus cher que le dernier-né de son catalogue. L’iPhone 14 est donc un smartphone de plus en plus abordable, mais aussi intéressant qu’au premier jour de sa sortie, et même si le Black Friday a pris fin, il est possible de le trouver pour encore moins cher ailleurs. Chez Ubaldi, l’iPhone 14 est moins cher de 26 % que lors de son lancement.

L’Apple iPhone 14 en résumé

Un design familier, mais surtout premium

iOS, un exemple de fluidité

La puce A15 Bionic, puissante pour tous les usages

Une autonomie de deux jours

Au lieu de 1 019 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 749 euros chez Ubaldi.

Un smartphone (presque) irréprochable

On ne présente plus l’iPhone 14, ou du moins, c’est son design qu’on ne présente plus. Dos en verre, tranches plates en aluminium, angles arrondis, c’est la même chanson depuis au moins l’iPhone 12, mais le même effet premium est toujours présent. Les finitions de l’iPhone 14 sont exemplaires, hormis la présence persistante de l’encoche, et l’écran est d’excellente facture. Il s’agit d’une dalle Super Retina XDR en définition 2 532 x 1 170 pixels avec un mode TrueTone, mais au taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, ce que l’on peut regretter pour un smartphone haut de gamme sorti en 2022.

Depuis quelques années, Apple fournit beaucoup d’efforts dans l’appareil photo de ses iPhone et celui-ci sait se montrer convaincant. L’iPhone 14 embarque un capteur principal grand-angle de 12 Mpx (f/1,5) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4) et un capteur frontal de 12 Mpx avec autofocus. Dans la pratique, l’iPhone 14 s’en sort bien en colorimétrie et avec le piqué, mais seulement lorsque les bonnes conditions sont réunies. En mode portrait, en mode nuit ou en contrejour, c’est moins satisfaisant.

Des performances toujours premium aujourd’hui

Avec l’iPhone 14, la firme de Cupertino a fait le choix de ne pas mettre à jour les composants. On retrouve donc la même puce A15 Bionic qui équipait les iPhone 13 et les iPhone 13 Pro, la puce A16 Bionic étant réservée aux iPhone 14 Pro. Elle est associée à 6 Go de RAM et même si cette puce est aujourd’hui distancée par les derniers Snapdragon et les puces Bionic sorties ultérieurement, cela ne se ressent pas vraiment dans la pratique. L’iPhone 14 est capable d’avaler toutes les tâches avec une aisance déconcertante, du multitâche au gaming, il fait tout sans broncher.

Enfin, l’iPhone 14 était considéré comme étant l’un des smartphones les plus endurants au moment de sa sortie et il est toujours un exemple d’autonomie aujourd’hui. Il faut compter deux jours avant que la batterie ne se vide entièrement, mais en retour, la vitesse de recharge est plus limitée qu’ailleurs. Lors de notre test, nous avions utilisé un chargeur Samsung (oui, on abuse) de 25 W, la batterie est passée de 2 % à 83 % en 50 minutes, sachant que la vitesse de recharge diminue à environ 60 % afin de préserver la santé de la batterie. Certains utilisateurs ont quand même remarqué que cette batterie se dégradait tout de même assez rapidement.

