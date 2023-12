Le Xiaomi 12 à -58 %, ou le bon deal pour changer de smartphone à Noël

Lancé au prix de 899 euros l'année denière, le Xiaomi 12 vient aujourd’hui se négocier à un prix bien bas sur Amazon, soit 389 euros. Une belle remise qui le rend plus recommandable donc.

La série 13 des smartphones Xiaomi sont disponibles depuis quelques mois, laissant en second plan les modèles précédents. Pourtant, le Xiaomi 12 est toujours recommandable, notamment quand ce dernier perd plus de la moitié de son prix. Pour moins de 400 euros, il offre des caractéristiques ambitieuses avec un écran Amoled à 120 Hz ou une charge rapide de 67 W.

Les points intéressants du Xiaomi 12

Un très joli smartphone, agréable à prendre en main

Un écran Amoled très lumineux, rafraîchi à 120 Hz

Une charge très rapide de 67 W

Au lieu de 899,90 euros à sa sortie, le Xiaomi 12 (8 + 256 Go) s’affiche actuellement en promotion à 389,90 euros sur le site d’Amazon.

Le Xiaomi 12 vaut-il le coup ?

Le Xiaomi 12 n’a pas fait l’unanimité, et a d’ailleurs obtenu la note de 6/10 à notre test. C’est notamment dû pour sa chauffe excessive. Après quelques minutes de jeu, il devient limite désagréable de le tenir. Sur d’autres usages, le téléphone ne rencontre pas de problème. Le Snapdragon 8 Gen 1 est tout à fait efficace au quotidien. Vous pourrez tout de même compter sur une expérience fluide, et même du réseau 5G.

Il est vraiment agréable à prendre en main avec sa petite diagonale. Sa dalle Amoled en Full HD+ très lumineuse et contrastée est très agréable pour regarder du contenu, et ça l’est encore plus avec les deux haut-parleurs signés Harman Kardon, compatibles Dolby Atmos. On retrouve aussi un taux de rafraichissement capable de monter jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface. Côté photo, le Xiaomi 12 est un bon compagnon grâce à son objectif principal, mais ne brillera pas pour les photographes en herbe. Pour finir, il est un peu à la peine sur l’autonomie. Il peut tenir sur une journée avec une utilisation modérée, sans aller au-delà. Heureusement, sa charge rapide 67 W sauve la mise puisqu’elle permet de passer de 28 à 98 % de charge en 30 minutes seulement.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi 12.

Xiaomi propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver parmi toutes les références, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

