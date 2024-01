Samsung Galaxy Book 3 : les soldes font perdre 400 € à cet ultrabook performant

Pour trouver un bon laptop à un bon prix, les soldes d’hiver sont l’occasion idéale. On trouve d’ailleurs le Samsung Galaxy Book 3 en promotion à 649 euros au lieu de 1 049 euros de base. Une version avec moins de stockage est même 100 euros moins chère.

Même si le Galaxy Book 3 est le plus abordable de la série, ce PC portable propose une fiche technique équilibrée avec un prix plus accessible. Le modèle avec processeur i5 de 13ᵉ génération assure de bonnes performances au quotidien et coûte 400 euros de moins grâce aux soldes d’hiver.

Les avantages du Samsung Galaxy Book 3

Un laptop fin et léger avec un écran FHD

Un Intel Core i5 de 13ᵉ génération avec 8 Go de RAM

Une autonomie solide

D’abord à 1 049 euros, puis remisé à 899 euros, le Samsung Galaxy Book 3 se négocie aujourd’hui à seulement 649 euros sur Amazon. Pour 100 euros de moins, il existe aussi la version avec 256 Go de SSD.

Pourquoi le Galaxy Book 3 est un super deal ?

Le Samsung Galaxy Book 3 affiche de jolies finitions et un design ultrafin (seulement 1,6 kg). Sa connectique n’est pas négligée pour autant, avec un port HDMI, un lecteur de carte microSD, deux ports USB-A 3.2 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm et de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques. En plus d’être léger, c’est un bon compagnon de travail, puisqu’il est capable de tenir 14 heures en lecture vidéo. C’est plutôt confortable, et on a même droit à une charge de 65 W.

Il a beau se contenter d’une dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) limité à 60 Hz sur 15,6 pouces, elle convient pour la productivité. Elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles. Et avec son processeur i5-1335U couplé à 8 Go de RAM, le Galaxy Book 3 est efficace pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche. Sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe l’autorise même à s’adonner à certaines tâches graphiques comme le montage et la retouche photo.

N’hésitez pas à lire notre prise en main sur le Samsung Galaxy Book 3.

