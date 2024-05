Xiaomi brade à moitié prix sa petite veilleuse connectée capable de détecter une présence

Xiaomi propose de nombreux produits en tout genre à pas cher et celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est la Mi Motion-Activited Night Light 2. Une lumière qui s'allume automatiquement quand elle détecte une personne dans la pièce qui coûte moins de 10 euros, contre 20 euros habituellement.

La Mi Motion-Activated Night Light 2, encore un nom bien court pour un produit Xiaomi. Il s’agit là d’une veilleuse connectée, qui en plus d’apporter un éclairage dans des environnements sombre, va pouvoir détecter les mouvements humains. Pratique, cet objet est aussi petit que son prix, est proposé à moitié prix sur le site du constructeur.

La Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2, c’est quoi ?

Une veilleuse qui est capable de détecter les mouvements

Qui se connecte à d’autres appareils via Bluetooth

Avec une autonomie d’un an

Habituellement à 19,99 euros, on trouve la Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) en promotion à 9,99 euros sur le site de la marque.

Une lumière d’appoint, simple à installer

Avec son nom à rallonge, la Mi Motion Motion-Activated Night Light 2 est une lumière d’appoint qui est présenté comme une veilleuse par la marque. Ce produit sert à éclairer une pièce comme les escaliers, un dressing, ou bien de votre chambre, de façon très discrète. Cette lampe semi-sphérique est magnétique et se fixe facilement à son support. Vous pourrez la poser sur une table de chevet, mais aussi l’accrocher au mur, et l’orienter comme bon vous semble, puisqu’elle pivote à 360 degrés. Sinon, vous pouvez la décrocher de sa base pour l’utiliser dans une autre pièce, ou à l’extérieur par exemple.

Là où elle tire son épingle du jeu, c’est d’être capable de détecter des mouvements des personnes et des animaux. Comment ? C’est grâce à son capteur de lumière et sa détection infrarouge, et cela, dans une zone large de 120 degrés par rapport à sa position.

Un éclairage pratique, de longue durée

Cette lampe Bluetooth va pouvoir être programmée à l’aide de l’application. Vous allez pouvoir définir des horaires, et par exemple allumer automatiquement la Motion-Activated Night Light 2 à faible luminosité lorsque vous vous levez entre minuit et 7 h. Xioami a même pris soin de proposer< une lumière jaune, chaude et douce de 2 800 K qui ne scintille pas et n’émet pas de lumière bleue pour assurer un meilleur confort des yeux. Il y a d’ailleurs deux modes d’éclairage disponibles : un mode qui offre, d’un côté, un éclairage doux et chaleureux et de l’autre, un mode pour illuminer plus efficacement les espaces sombres de votre habitation.

Pratique, elle ne nécessite pas d’être branché pour fonctionner, il lui faut simplement 3 piles AA (non incluses). Ce qui signifie, pas de fils qui traînent, et surtout une bonne autonomie. Selon la marque, elle est de 365 jours, en l’activant 15 fois par jour pendant 15 secondes en mode faible luminosité. Ce chiffre viendra à diminuer en fonction de votre utilisation. Autrement, la firme chinoise assure qu’elle tient 180 jours avec le réglage de luminosité le plus élevé.

