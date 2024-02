Ce grand TV Samsung QLED 65 pouces lancé en 2023 est à prix cassé (-40 %)

Envie d'un TV 4K de 65 pouces sans mettre ses finances en déroute ? Avec sa gamme Q64C, Samsung propose des TV QLED d'entrée de gamme avec une belle qualité d'affichage et le plein de fonctions connectées. Ces écrans restent onéreux pour certaines personnes, mais chez Rue du Commerce, s'offrir le modèle de 65 pouces est nettement plus aisé avec son prix qui s'affiche à seulement 699 euros au lieu de 1 199 euros.

Pour regarder ses films et ses séries préférés, nous pouvons être tentés par un écran de 65 ou de 75 pouces, des diagonales qui conviennent parfaitement à la majorité des salons. Un tel écran avec en sus une bonne technologie d’affichage et une panoplie de traitements vidéo et audio demande cependant un certain investissement. Mais certains de ces TV 4K profitent de promotions qui valent largement le détour, comme le Samsung TQ65Q64C avec une réduction de 500 euros chez Rue du Commerce.

Le Samsung TQ65Q64C en quelques points

Un écran QLED de 65 pouces

Définition 4K et traitements HDR et Dolby

Tizen 7.0 et les différentes fonctions connectées

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le Samsung TQ65Q64C est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Rue du Commerce.

De la QLED et plus encore

Avec les dalles et les technologies d’affichage qui ne cessent de s’améliorer, d’autres comme la QLED deviennent plus accessibles et se démocratisent dans nos foyers. Reprenant le même principe que le rétroéclairage LED, la QLED ajoute une boîte quantique afin de mieux filtrer les couleurs diffusées par le rétroéclairage et ainsi proposer une colorimétrie plus étendue, une meilleure luminosité et un rapport de contraste plus élevé. Le rapport de contraste n’atteint pas le niveau d’une dalle OLED, mais il reste appréciable sur une dalle QLED.

En plus de la QLED, le Samsung TQ65Q64C profite d’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) ainsi que d’une panoplie de traitements HDR (High Dynamic Range). Nous avons entre autres le HDR10, le HDR10+, le HDR HLG et le Quantum HDR que l’on trouve uniquement sur certains TV Samsung. Pour la partie audio, le Samsung TQ65Q64C embarque un système en 2.0 avec deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun, compatible avec Dolby Digital et Q-Symphony pour les personnes possédant une barre de son du même constructeur.

Un TV qui fait le plein de fonctions connectées

Le Samsung TQ65Q64C est évidemment doté d’une interface Smart TV qui tourne avec le logiciel avec lequel le constructeur sud-coréen a ses habitudes, Tizen. Ce dernier est réactif et toujours plus ergonomique au fur et à mesure des versions, en plus de proposer un store d’applications complet. Nous avons un accès direct aux principales plateformes telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube et Nvidia GeForce Now. Les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby sont également de la partie.

S’il permettait de jouer en 4K 120 FPS avec sa PS5 ou sa Xbox Series X, ce TV aurait été parfait, mais il est malheureusement dépourvu des ports HDMI 2.1 qui lui permettraient d’accepter les flux 4K haute fréquence. De plus, le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz et aucune technologie VRR ne répond présent pour profiter d’un affichage fluide en toutes circonstances. Au moins, les ports HDMI sont compatibles avec les protocoles ARC/eARC pour profiter d’un son haute résolution avec une barre de son.

Afin de comparer le Samsung TQ65Q64C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs TV 4K de 65 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.