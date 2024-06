Xiaomi TV Box S (2e gen) : une excellente box TV sous Google TV pour moins de 40 €

La Xiaomi TV Box S 2e Gen est un boîtier multimédia sous Google TV, proposant une expérience télévisuelle complète avec le support du HDR10+ et du Dolby Atmos entre autres et vendu à un excellent rapport qualité-prix. En ce moment, son tarif est encore plus intéressant, car il est possible de la retrouver à seulement 38 euros au lieu de son prix de départ de 69 euros.

Après une première génération de box TV qui a eu un franc succès, notamment en raison d’un excellent rapport qualité-prix, Xiaomi compte renouveler l’exploit avec cette itération qui embarque quelques nouveautés, dont un passage à Google TV et le tout pour une somme inférieure à 70 euros. La Xiaomi TV Box S 2e Gen propose une expérience télévisuelle complète et avec cette nouvelle baisse de plus de 30 euros, elle devient encore plus intéressante.

La Xiaomi TV Box S 2e Gen en résumé

Une box discrète et compacte

Définition 4K et support du HDR10+ et du Dolby Atmos

L’interface Google TV

Au lieu de 69 euros au lancement, la Xiaomi TV Box S 2e Gen est maintenant disponible en promotion à 38 euros chez AliExpress avec le code promo FRSC04.

De faux airs d’Apple TV

La deuxième génération de Xiaomi TV Box S ne se démarque pas réellement de son prédécesseur en ce qui concerne le design, hormis un détail. Avec le préfixe « Mi » amputé de son intitulé, le boîtier arbore une gravure différente, maintenant à l’image du logo du constructeur chinois. Outre cette légère modification, la Xiaomi TV Box S 2e Gen affiche le même format carré qu’autrefois avec des dimensions identiques (95,25 x 95,25 x 16,7 mm) et là aussi de faux airs d’Apple TV.

Avec son nouveau ARM Cortex-A55 épaulé par un GPU Mali-G32 MP2, cette seconde génération peut se targuer d’avoir plus de puissance et elle embarque également un tout nouveau port HDMI 2.1. En plus d’un affichage en 4K et 60 i/s, cette box est maintenant capable de supporter les formats HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS-HD. Les quantités de RAM et de stockage, quant à elles, ne bougent pas, celles-ci sont respectivement de 2 Go et de 8 Go.

D’Android TV à Google TV

Le changement majeur entre la première et la seconde génération de Xiaomi TV Box S est le passage à une nouvelle interface. Au lieu d’Android TV, la Xiaomi TV Box S 2e Gen fait appel à Google TV et à toutes les fonctionnalités associées. Nous avons cette fois une interface plus fluide avec tout le catalogue d’applications du Play Store. Sans compter que Google Assistant est intégré, comme le Chromecast afin de diffuser du contenu depuis un appareil connecté.

La navigation sur l’interface est intuitive, d’autant plus que la nouvelle télécommande inclue dans le packaging intègre, elle aussi, quelques changements. En plus d’être plus grande que son aînée, deux nouveaux boutons de raccourci font leur apparition : YouTube et l’accès au menu des applications. Les boutons Netflix et Amazon Prime Video répondent encore à l’appel. Enfin, un autre nouveau bouton permet d’invoquer Google Assistant.

