Moins de 200 € pour cet écran PC 4K de 28 pouces signé Samsung et taillé pour la bureautique

Samsung a compris qu'il n'y avait pas que le gaming dans la vie et en dehors de ses fameux écrans PC Odyssey, le constructeur sud-coréen propose également des moniteurs taillés pour la bureautique. C'est le cas de ce Samsung U28R550UQP, une dalle 4K de 28 pouces avec quelques fonctions pour travailler efficacement et en promotion à 199,99 euros chez Cdiscount au lieu de 289 euros en boutique officielle.

Pour préserver ses yeux, mais aussi adopter une meilleure posture, les personnes en télétravail ne doivent pas rechigner à investir dans des équipements qui puissent améliorer leur confort. On trouve ainsi des chaises de bureau toujours plus perfectionnées, des souris plus ergonomiques et les écrans PC sont, eux aussi, concernés. Il faut s’en doter un avec une diagonale suffisante et une assez bonne définition pour ne pas avoir à se pencher constamment, comme cet écran 4K de Samsung actuellement à prix réduit.

Ce qu’il faut retenir du Samsung U28R550UQP

Un écran de 28 pouces en définition 4K

Support du HDR10 et AMD FreeSync

Des angles de vision ouverts avec la dalle IPS

Au lieu de 289 euros en boutique officielle, le Samsung U28R550UQP est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez Cdiscount.

Un moniteur bien calibré pour de la bureautique

Dédié essentiellement à un usage bureautique, le Samsung U28R550UQP ne s’embarrasse pas d’une fiche technique bourrée de fonctionnalités. Il va au plus simple et cela se ressent déjà par le design minimaliste et une ergonomie limitée : l’écran est seulement inclinable d’avant en arrière. Un réglage de la hauteur n’aurait pas été du luxe, surtout à ce tarif. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve là aussi le minimum syndical avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un port jack 3.5 mm. Il est dommage de constater l’absence de hub USB.

Le Samsung U28R550UQP est plus intéressant quand on se penche du côté de l’écran de 28 pouces (70,8 cm). Il s’agit d’abord d’une dalle IPS-LCD, ce qui permet de profiter d’angles de vision ouverts et d’une bonne restitution des couleurs, cette technologie d’affichage est particulièrement prisée des gamers. Enfin, cet écran PC est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et supporte le format HDR10 qui étend sa plage dynamique afin d’obtenir une image plus contrastée et détaillée.

Axé vers la productivité et non la fluidité

Comme mentionné plus haut, le Samsung U28R550UQP est avant tout pensé pour le télétravail, que ce soit pour réaliser des tâches simples comme la navigation et le traitement de texte, ou même plus complexes comme le montage photo ou vidéo grâce à son ultra haute définition. Ses fonctions PIP et PAP/PBP permettent d’ailleurs d’améliorer sa productivité en divisant l’écran en plusieurs fenêtres provenant de sources différentes tandis que Easy Setting Box propose plusieurs schémas de division et rend ainsi le multitâche plus intuitif.

En revanche, ce moniteur PC n’est pas du tout taillé pour le gaming compétitif. Nul doute que jouer à un jeu AAA en 4K doit être un régal pour les yeux, mais c’est tout l’intérêt qu’on pourrait y trouver. Le Samsung U28R550UQP se heurte d’abord à son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz et à son temps de réponse de 4 ms, l’idéal étant 1 ms. On retrouve toutefois la technologie VRR AMD FreeSync qui synchronise la fréquence d’affichage de l’écran avec le frame rate du GPU, c’est déjà pas mal pour profiter de certains jeux.

