Un écran PC 4K de 27 pouces à moins de 200 €, c’était impossible avant cette offre

Hewlett-Packard, ou HP pour les intimes, est un constructeur américain spécialisé dans les équipements informatiques dédiés à la bureautique, et parfois pour le gaming. Sa réputation et son savoir-faire ne sont plus à prouver, si l'on recherche un nouvel écran PC pour télétravailler, on peut se tourner vers cette marque les yeux fermés. Preuve en est avec ce HP U27, un moniteur de 27 pouces en 4K et en promotion à 199 euros au lieu de 419,99 euros chez Cdiscount.

Parce qu’il n’y a pas que le gaming dans la vie, nous vous partageons les bonnes affaires également sur les moniteurs PC dédiés à la bureautique. Il est important pour les télétravailleurs de choisir un matériel qui garantisse leur confort et cet écran PC HP ergonomique et en définition 4K est tout indiqué dans cette optique. Aujourd’hui, le HP U27 profite d’une énorme promotion, faisant chuter son prix de 220 euros.

Le HP U27 en quelques points

Un écran PC de 27 pouces en 4K

Ergonomique avec des réglages en hauteur, inclinaison et rotation

Capable de se connecter à un laptop en sans fil

Au lieu de 419,99 euros habituellement, le HP U27 est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez Cdiscount.

Un écran PC confortable à utiliser et à regarder

Il a beau être un écran PC dédié à la bureautique, et pas cher de surcroît, le HP U27 ne néglige pas pour autant sa fiche technique. On sent que tout est fait pour garantir le confort d’utilisation. En plus d’être sobre et élégant, le châssis de ce moniteur ne manque pas d’être ergonomique. Son pied est réglable en hauteur et l’écran est inclinable d’avant en arrière pour ajuster au mieux sa position, de plus, il est possible de tourner l’écran de droite à gauche pour le partager avec un voisin.

Pour son écran borderless de 27 pouces, HP jette son dévolu sur une dalle IPS-LCD afin d’obtenir des angles de vision ouverts et une bonne restitution colorimétrique. De plus, la définition est en 4K (3 840 x 2 160 pixels), une qualité d’image parfaite pour s’adonner à des créations graphiques ou tout simplement regarder des films et des séries en streaming. Concernant le taux de rafraîchissement, il ne grimpe pas au-delà de 60 Hz, et il n’y a pas besoin de plus étant donné l’usage qui est généralement destiné à cet écran PC.

Une connectivité flexible pour un espace de travail dégagé

Pour ce qui est de la connectique, le HP U27 accueille un hub USB avec trois ports USB-A, un port HDMI 2.1 capable de transférer les flux 4K haute fréquence, un DisplayPort 1.2 et l’indispensable prise jack 3,5 mm. Mais, le plus intéressant réside dans sa connectivité sans fil. Grâce à Wi-Fi Direct, le HP U27 est capable de se connecter en sans fil avec un appareil compatible comme un laptop sans passer par un routeur. Il devient ainsi possible d’échanger plus facilement des données entre les deux appareils ou de se servir du HP U27 d’écran externe, le tout en évitant les câbles qui traînent partout pour avoir un espace de travail dégagé.

Si le HP U27 peut également servir pour du divertissement, il n’est pas taillé pour le gaming compétitif. Son taux de rafraîchissement est trop bas et son temps de réponse de 5 ms n’est pas non plus le mieux indiqué. HP dote toutefois son moniteur d’AMD FreeSync qui synchronise le frame rate d’une carte graphique avec la fréquence d’affichage de l’écran. Le HP U27 a quand même assez de ressource pour faire tourner des jeux pas trop exigeants, et autant dire qu’avec cette définition 4K, cela doit être un régal pour les yeux.

