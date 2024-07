Cette smartwatch avec 2 semaines d’autonomie est la plus abordable des soldes grâce à cette offre

La montre connectée Amazfit GTR2 a de quoi plaire, que ce soit pour son design, ses fonctionnalités, ou encore son autonomie solide. Aujourd’hui, elle est d’ailleurs en promotion et passe de 129 euros à seulement 62 euros grâce aux soldes.

Si vous souhaitez investir dans une bonne montre connectée sous les 100 euros, l’Amazfit GTR 2 est la solution la plus économique. En plus de proposer de nombreuses fonctions pour le sport et la santé, elle est capable de tenir deux bonnes semaines et ne coûte qu’une soixantaine d’euros à l’occasion des soldes.

Que propose l’Amazfit GTR 2 ?

Un design soigné, avec un écran Oled de 1,39 pouce

Une batterie de capteurs pour suivre l’activité physique et la santé

Une autonomie musclée

De base à 129,90 euros sur le site de la marque, l’Amazfit GTR 2 se trouve actuellement en promotion à 62,49 euros sur Amazon.

Un look de montre horlogère

Pour son tarif, l’Amazfit GTR2 n’a pas à rougir face à d’autres montres plus haut de gamme. Avec son boîtier en acier inoxydable, elle présente de belles finitions, à la manière des montres horlogères. On apprécie les bordures fines mettant en valeur le beau cadre en aluminium qui entoure la dalle. Cette qualité de matériaux est très appréciable.

Elle possède un écran circulaire AMOLED de 1,39 pouce, affichant une définition de 454 × 454 pixels, soit une densité de pixels de 326 ppp, ce qui est amplement suffisant pour ne pas distinguer un pixel à l’œil nu. Deux boutons physiques sont disponibles sur le côté droit pour exécuter quelques commandes qui n’exigent pas forcément l’utilisation du tactile. Notez également que la personnalisation est à l’honneur, avec des cadrans de montre pour l’adapter à votre style, ainsi que des écrans stylisés au choix pour afficher l’heure et la date du jour de manière constante.

Une bonne autonomie et des fonctionnalités sports

La santé et le sport sont bien entendu au cœur de l’expérience pour cette montre connectée. Elle est dotée de nombreux capteurs pour suivre la qualité du sommeil, ou encore analyser le niveau de stress. Un capteur optique BioTrackerTM 2 PPG est aussi disponible pour mesurer précisément le rythme cardiaque, ainsi que d’une mesure de la SpO2 pour l’oxygénation du sang. Côté sport, on a le droit à 90 modes sports enregistrés — comme la course en plein air, le tapis roulant, la marche, le vélo ou encore la natation. Et avec un GPS intégré, vous allez avoir un suivi plus précis lors de vos séances de running. La montre produit ensuite un rapport analysant vos performances, qui pourra être consulté sur l’application.

Son véritable point fort repose sur son endurance. C’est bien connu, les tocantes vendues le double de prix, voire le triple, ont du mal à rester plus d’un jour accroché à votre poignet. Ici, le modèle Amazfit est capable de tenir deux semaines grâce à sa batterie de 471 mAh, notamment grâce à une interface logicielle peu gourmande en ressources. L’autonomie réelle dépendra bien entendu de votre utilisation quotidienne, si le GPS est activé ou non, mais, on imagine mal quelqu’un devoir la recharger tous les soirs. Et en parlant de recharge, la GTR2 passe de 0 à 100 % en 2 heures.

