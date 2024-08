Le Google Pixel 8 Pro revient en forte promotion en plein milieu de l’été

Pour faire le plein de photos réussies pendant les vacances d’été, rien de mieux que le meilleur photophone ! En ce moment, il n’y a pas plus recommandable que le Google Pixel 8 Pro qui est littéralement le roi de cette catégorie, surtout avec cette offre d’été, puisqu’il est disponible à 719 euros au lieu de 1 099 euros.

Le Google Pixel 8 Pro // Source : Frandroid

Alors que l’officialisation des Google Pixel 9 approche à grands pas, il y a de bonnes affaires à saisir du côté de la gamme actuel. En effet, le Pixel 8 Pro, un smartphone au design impeccable, au suivi logiciel de longue durée et à l’appareil photo performant comme jamais, devient une affaire en or grâce à cette offre.

Pourquoi opter pour le Google Pixel 8 Pro

Un design et un écran réussis

Un volet photo toujours au top, surtout avec les outils IA

7 ans de mises à jour !

Bonus : une montre connectée offerte !

Au lieu de 1 099 euros, le Google Pixel 8 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 719 euros sur Amazon. On le trouve aussi en pack avec la Pixel Watch (d’une valeur de 319 euros) à 769 euros chez Boulanger grâce à 30 euros de remise au panier.

Toujours le roi des photophones

Le Google Pixel 8 Pro ne se démarque pas de ses prédécesseurs en termes de design, on retrouve toujours cette apparence reconnaissable entre toutes avec cette barre latérale au dos qui abrite le module photo. Les connaisseurs auront toutefois remarqué de menus changements, tels que ce revêtement mat au dos qui est du plus bel effet ainsi que l’abandon de l’écran incurvé pour un écran plat. Concernant ce dernier, il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO en définition 2 992 X 1 344 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz max et une luminosité capable d’atteindre un pic de 2 400 cd/m².

Avec le Pixel 8 Pro, Google confirme une fois de plus sa suprématie sur le terrain de la photo. Avec son capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,68), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,95) et un téléobjectif x5 de 48 Mpx (f/2,8), il est à la hauteur de nos attentes. Le grand-angle et le téléobjectif sont notamment accompagnés d’un zoom numérique haute résolution x30, d’un autofocus laser et de la stabilisation et avec l’algorithme de traitement d’images qui fait des merveilles, rater un cliché relève de l’exploit. N’oublions pas toute la palette de fonctions IA comme Best Take et la Gomme Magique que l’on peut utiliser aussi bien pour effacer/remplacer des éléments sur une photo que pour filtrer les sons d’une vidéo.

Un compagnon qui va nous accompagner longtemps

Les Google Pixel 8 sont les premiers smartphones à bénéficier d’un suivi logiciel de sept ans ! Concrètement, ils recevront des mises à jour logicielles jusqu’en 2030 et la firme de Mountain View garantit la disponibilité des pièces détachées comme la batterie ou l’écran sur la même durée. L’interface en elle-même, Pixel Experience sous Android 14, est un vrai plaisir à utiliser, notamment les nouveautés comme la création d’un fond d’écran via une IA générative. En revanche, on ne peut considérer Pixel Experience comme étant LA meilleure interface à cause d’un manque de clarté sur ces nouvelles fonctionnalités et d’un manque de fluidité lorsqu’il s’agit d’utiliser les fonctions IA.

Pour ce qui est des performances, on est à la limite de la déception pour un smartphone lancé à plus de 1 000 euros. Comme le Pixel 8 et le Pixel 8a, le Pixel 8 Pro se dote du Google Tensor G3. Ce dernier est clairement en retard autant sur le CPU que le GPU, au jeu des benchmarks, le Pixel 8 Pro ne tient pas la route face à un Galaxy S23 Ultra, un Zenfone 10 ou encore un Xiaomi 13T Pro. Sur les gros jeux du Play Store comme Genshin Impact, l’expérience n’est pas totalement confortable. Niveau autonomie, c’est honorable, le smartphone peut tenir la journée et demie, voire deux journées si on fait attention, mais la batterie a tendance à fondre très vite en usage intensif.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8 Pro.

