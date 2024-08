Enfin un smartphone pliable de Google en France : le Pixel 9 Pro Fold est en précommande

Si le premier Google Pixel Fold n’a jamais foulé le territoire français, ce n’est visiblement pas le cas du Pixel Fold 2… euh, du Pixel 9 Pro Fold. Ce nouveau smartphone pliant est dès maintenant disponible en précommande et compte bien faire de l’ombre à la concurrence déjà bien installée.

La star de la conférence de Google, c’était bien sûr le Pixel 9 Pro Fold. Ce nouveau smartphone pliable est le successeur du Pixel Fold (non commercialisé en France), et devait s’appeler logiquement Pixel Fold 2 avant que les plans changent en avril dernier et qu’il intègre pleinement la gamme Pixel 9. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et permettent d’économiser jusqu’à 430 euros.

Où précommander le Google Pixel 9 Pro Fold ?

Le Google Pixel 9 Pro Fold est commercialisé à partir de 1 899 euros pour la version 256 Go et ça monte jusqu’à 2 029 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage.

Cependant, comme pour l’offre de lancement des Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL, le smartphone pliant à lui aussi droit à un bonus reprise et un bonus stockage, respectivement d’une valeur de 300 euros et 130 euros. Jusqu’au 5 septembre, vous pouvez alors avoir un Pixel 9 Pro Fold 512 Go à 1 599 euros, soit le même prix que pour 256 Go.

Pixel 9 Pro Fold : le smartphone pliable Google que tout le monde attendait ?

En prenant compte ce qui a été dit au début de cet article, vous aurez compris que le Google Pixel 9 Pro Fold n’est donc pas un produit à part, mais tout simplement le plus cher de sa gamme. Il est donc logique qu’il propose la meilleure expérience Pixel possible à ce jour.

Évidemment, cela se traduit surtout par son écran interne dépliable Super Actua Flex de 8 pouces, avec une définition de 2 076 x 2 152 pixels, un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale jusqu’à 2 700 nits. Ce large écran promet une utilisation plus agréable de vos applications préférées, et d’améliorer votre productivité avec le multitâche dans le cadre professionnel.

En complément, on retrouve aussi un écran externe pour une utilisation plus classique d’un smartphone. La dalle fait 6,3 pouces de diagonale et propose les mêmes caractéristiques techniques que l’écran interne. On regrette juste que celles du Pixel 9 Pro et 9 Pro XL soient un peu plus poussées à ce niveau-là . De même pour la partie photo, où le Fold propose également une série de 3 capteurs (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif), mais avec beaucoup moins de mégapixels.

Ce n’est sûrement pas grand-chose et on sait que même avec des capteurs de 10 mégapixels, Google peut nous sortir des photos très réussies grâce à ses algorithmes, mais c’est dommage de savoir que le Pixel 9 Pro Fold ne dispose pas de tous les meilleurs composants de la gamme malgré son prix bien plus élevé. Sinon, soyez rassurés pour le reste : on retrouve la même puce Tensor G4 pour les performances et les 7 ans de mises à jour Pixel Drop, Android et de sécurité.

Concernant la batterie, elle dispose d’une capacité de 4 650 mAh, ce qui devrait être suffisant pour une journée d’utilisation si les optimisations sont bonnes. Pour la recharge, vous pourrez compter jusqu’à 45 W de puissance, de quoi faire retrouver au Pixel 9 Pro Fold la moitié de son énergie et une trentaine de minutes.

