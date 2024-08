Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL : il y a de nouvelles offres pour les précommandes de ces trois smartphones

Cette année, Google a dévoilé en avance ces nouveaux smartphones. Il n’y en a pas deux, mais trois : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Ces derniers sont tous d’ores et déjà disponibles en précommande, avec une offre de lancement un peu à la Samsung.

Eh oui, la firme de Mountain View a décidé d’avancer sa conférence annuelle à l’été, qui se tient généralement plus au début de l’automne. Google a alors présenté sa nouvelle Pixel Watch 3, ses Pixel Buds Pro 2 flambant neuf ou encore son tout premier smartphone pliable à se commercialiser en France, à savoir le Pixel 9 Pro Fold. Mais, les produits qui nous intéressent le plus dans cet article, ce sont les précommandes qui sont d’ores et déjà ouvertes pour les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, et elles permettent d’économiser plusieurs centaines d’euros, ce qui est loin d’être négligeable compte tenu du prix d’un smartphone premium en 2024.

Où précommander les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL ?

Cette fois-ci, pas de casque Bose ou tout autre produit Tech offert à l’achat. Non, les offres de précommandes pour les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL ressemblent davantage à ce que fait Samsung lors de la sortie de ses nouveaux fleurons. On a tout d’abord un bonus de stockage de 100 euros, ou plus, ainsi qu’un bonus de reprise d’un ancien smartphone pouvant aller jusqu’à 200 euros. Ces deux bonus ne sont valables que jusqu’au 5 septembre prochain.

Précommande Google Pixel 9

Deux versions sont disponibles pour le Google Pixel 9 : celle de 128 Go à 899 euros et une autre de 256 Go à 999 euros. Notez que cela correspond à 100 euros de plus qu’à la sortie du Pixel 8.

Vous l’aurez compris, le bonus stockage permet d’obtenir ces deux modèles au même prix, donc autant privilégier celui avec le plus de Go. Et, avec le bonus reprise de 150 euros, vous pouvez donc obtenir un Pixel 9 (256 Go) à 749 euros.

Et, si vous l’achetez chez Boulanger, vous pouvez l’obtenir à seulement 699 euros avec le code promo GOOGLE50.

Si vous ne voulez/pouvez pas profiter de l’offre de reprise, il y a aussi Amazon qui propose plutôt un coupon de réduction de 150 euros pour l’avoir à 749 euros.

Précommande Google Pixel 9 Pro

Pour le Google Pixel 9 Pro, il y a le modèle 128 Go à 1 099 euros, le modèle 256 Go à 1 199 euros et le modèle 512 Go à 1 329 euros.

Avec le bonus stockage, le prix du Pixel 9 Pro 256 Go tombe alors à 1 099 euros, soit le même prix que la version 128 Go, et le Pixel 9 Pro 512 Go tombe quant à lui à 1 199 euros. De plus, vous pouvez soustraire à tout ça 200 euros supplémentaires avec le bonus reprise si vous souhaitez vous séparer d’un ancien smartphone encore en état de marche.

Et, si vous l’achetez chez Boulanger, vous pouvez l’obtenir à seulement 849 euros avec le code promo GOOGLE50.

Encore une fois, si vous ne voulez/pouvez pas profiter de l’offre de reprise, il y a aussi Amazon qui propose plutôt un coupon de réduction de 200 euros pour l’avoir à 899 euros.

Précommande Google Pixel 9 Pro XL

Enfin, concernant la déclinaison XL du Google Pixel 9 Pro, les prix sont : 1 199 euros en 128 Go, 1 299 euros en 256 Go, 1 429 euros en 512 Go et 1 689 euros en 1 To.

Toujours en prenant en compte le bonus stockage, les prix deviennent : 1 199 euros pour 256 Go, 1 299 euros pour 512 Go et 1 429 euros pour 1 To. Comme précédemment, vous pouvez soustraire à tout ça 200 euros supplémentaires avec le bonus reprise si vous souhaitez vous séparer d’un ancien smartphone encore en état de marche.

Et, si vous l’achetez chez Boulanger, vous pouvez l’obtenir à seulement 949 euros avec le code promo GOOGLE50.

Puis, vous connaissez la chanson, si vous ne voulez/pouvez pas profiter de l’offre de reprise, il y a aussi Amazon qui propose plutôt un coupon de réduction de 200 euros pour l’avoir à 999 euros.

Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL : les points communs et différences

Faisant partie de la même gamme, les Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro et Google Pixel 9 Pro XL partagent évidemment quelques similitudes, à commencer par le design qui se rapproche fortement de ce que l’on retrouve du côté de Samsung et Apple, avec des tranches très plates et des coins bien arrondis. Le module photo à l’arrière est toujours à l’horizontal, mais plus enfermé dans un bandeau comme c’était le cas que la génération précédente.

Et, qui dit nouvelle génération, dit bien sûr nouvelle puce. Cette année, on a alors droit au Tensor G4, le nouveau processeur maison de la firme de Mountain View. Celui-ci promet des performances accrues au lancement des applications ou en navigation web, toujours en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle. La première différence notable, c’est que le Pixel 9 est épaulé par 12 Go de RAM alors que les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL en ont 16.

Pour continuer sur le jeu des différences, on peut évidemment parler de la taille. Le Pixel 9 propose un écran Oled Actua de 6,3 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 800 nits en HDR et 2 700 nits en plein soleil. Le Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL embarquent quant à eux un écran Oled Super Actua avec un taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz avec une luminosité maximale de 2 000 nits en HDR et 3 000 nits au soleil, respectivement avec une diagonale de 6,34 pouces et 6,73 pouces.

Le Google Pixel 9 Pro XL est le roi de la photographie. // Source : Google Le Google Pixel 9 Pro XL sait tout faire. // Source : Google Le Google Pixel 9 Pro // Source : Google

Vous l’aurez remarqué, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro font donc à peu près la même taille, et embarquent donc la même batterie, d’une capacité de 4 700 mAh. La version XL peut en revanche se permettre de dépasser les 5 000 mAh. D’ailleurs, sachez que le modèle classique peut récupérer 50 % de batterie en 30 minutes, alors que les modèles Pro montent à 70 % pour le même laps de temps. Les chargeurs ne sont bien évidemment pas fournis avec les smartphones.

Pour finir par la partie photo, point fort des téléphones de Google, on retrouve la même composition de capteurs pour les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL : un grand angle (50 MP, f/1,68), un ultra grand angle (48 MP) et un téléobjectif (48 MP, f/2,8) pour le zoom optique équivalent x10. Seul ce dernier manque sur le Pixel 9, qui s’équipe d’ailleurs d’un capteur 10,2 mégapixels (avec autofocus) en façade, contre un capteur de 42 mégapixels sur les deux autres.

