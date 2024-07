B&You lance un nouveau forfait 5G généreux en data pour un prix défiant toute concurrence

Une belle enveloppe de données 5G pour un prix bien bas : voici ce que propose actuellement B&You avec son nouveau forfait mobile de 100 Go à 8,99 euros par mois. Et c'est bien sûr sans engagement.

Nombreux sont ceux à ne pas vouloir débourser plus de 10 euros par mois pour leur forfait mobile. D’autant plus qu’aujourd’hui, les opérateurs proposent des forfaits à prix attractifs tout en bénéficiant de divers avantages. B&You propose justement un forfait mobile de 100 Go de 5G à moins de 9 euros par mois.

Que contient ce forfait B&You ?

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 25 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

En ce moment chez B&You, on trouve un nouveau forfait mobile 5G avec 100 Go pour seulement 8,99 euros par mois.

Une quantité confortable de données 5G

Même pour moins de 9 euros par mois, B&You se montre généreux et propose pas moins de 100 Go de 5G avec son forfait mobile. Une telle enveloppe vous permettra non seulement de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming, mais aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils.

Et si vous comptez voyager dans un pays européen ou dans les DOM, vous pourrez avoir accès à une enveloppe de 25 Go de 5G, mais attention, elle sera décomptée du forfait de base. À moins d’avoir une utilisation vraiment intensive, cette petite concession n’est pas embêtante, et les 25 Go seront largement suffisants pour être confortable en voyage, surtout lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Des communications toujours illimitées

Ce forfait mobile B&You comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, en Europe et dans le DOM vers un numéro français. Cette offre de B&You permet évidemment de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom, qui couvre près de 99 % du territoire métropolitain et offre une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’ARCEP.

Pour conclure sur un bon point, l’opérateur se démarque en proposant la carte SIM à seulement 1 euro. Un bon point, quand la plupart vendent la puce à 10 euros. De quoi attirer plus facilement les potentiels clients et de faire quelques économies au passage.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

