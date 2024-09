Le MacBook Air 13 pouces avec puce M1 revient à un super prix pour les French Days

Le MacBook Air M1 de 2020 est un ultrabook qui a beau dater d’il y a quatre ans, il reste encore aujourd’hui très compétitif. Retrouvez-le chez Cdiscount pour 799,99 euros au lieu de 1 129 euros habituellement.

Nous sommes en plein dans les French Days et si vous n’avez pas eu le temps de bien vous équiper pendant les offres de la rentrée, c’est encore le moment de faire de bonnes affaires. Et, plus particulièrement, s’il vous faut un nouvel ordinateur. Le MacBook Air M1 de 2020 est 330 euros moins cher aujourd’hui.

Les points forts du MacBook Air M1 (2020)

La puce M1 fait la différence avec les générations précédentes

Il tourne dans un silence absolu

Il est particulièrement compact et relativement léger

Au lieu de 1 129 euros à son lancement, le MacBook Air M1 de 2020 est actuellement en promo à 799,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Un ultrabook silencieux polyvalent

Avec le MacBook Air M1, Apple a introduit pour la première fois son processeur fait maison, la puce M1 et s’est débarrassé du processeur Intel pour un gain notable au niveau des performances. Aujourd’hui encore, cet ordinateur reste un grand classique et rencontre pas mal de succès, notamment auprès des étudiants et des personnes en télétravail ayant l’habitude de pas mal bouger.

Car en plus de ça, il reste relativement compact pour un modèle de 2020 : il mesure 212,4 x 304,1 x 1,6 mm pour 1290 grammes. Honnêtement, c’est moins que la concurrence pour un PC similaire avec un écran de 13,3″. Mais pour un MacBook Air, c’est dans le haut de la courbe de poids. Apple a rectifié le tir avec les MacBook Air suivants, les modèles M2 et M3. Autre exemple : l’écran n’est pas borderless, mais ça ne gêne pas du tout la visibilité, d’autant qu’il s’agit d’une dalle LCD qui affiche 2560 x 1600 pixels avec une luminosité de 400 nits.

Un bon rappport qualité/prix, même après 4 ans

Le point fort de ce MacBook Air apporté par la puce Apple M1 est au niveau des performances. L’ordinateur est capable de faire tourner plusieurs tâches simultanément sans jamais ralentir et surtout, sans faire de bruit.

Les applications ARM tournent très bien et vous pouvez même faire tourner quelques jeux comme Fortnite sans problème. D’autant plus qu’en quatre ans, le MacBook Air a eu le temps de recevoir quelques mises à jour pour optimiser son fonctionnement.

Il y a aussi eu des progrès sur l’autonomie, même si ça reste la bête noire d’Apple depuis très longtemps. Vous pouvez facilement l’utiliser pendant une journée complète, mais la puce M1 ne fera pas des miracles pour autant, et vous devrez sûrement le brancher en fin de journée si vous souhaitez l’utiliser le lendemain.

Pour en apprendre plus sur le MacBook Air M1 (2020), vous pouvez consulter le test complet de notre expert.

Vous cherchez un bon ultrabook et ne souhaitez pas vous précipiter sur le premier modèle venu ? N’hésitez pas à comparer plusieurs modèles en consultant notre guide comparatif sur les meilleurs ultraportables du moment.

