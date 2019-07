Il faut le dire : les Chromecast de Google ne sont que trop rarement disponibles avec une promotion. 5 euros, c’est tout de même une réduction de 13% sur un appareil habituellement vendu à 39 euros. Après un petit calcul, vous avez donc compris que le Chromecast 3 est disponible à 34 euros, seulement sur Boulanger.

Que ce soit pour diffuser sur le téléviseur son clip préféré depuis YouTube ou sa série du moment avec Netflix, le Chromecast est vite devenu un objet indispensable. Le troisième modèle de la clé HDMI de Google est aujourd’hui remisé à 34 euros sur Boulanger, contre 39 euros habituellement.

Le Chromecast 3 de Google est une clé HDMI qui se révèle tellement pratique au quotidien. Ce petit objet permet tout simplement de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur directement depuis votre smartphone, votre tablette ou depuis le navigateur Chrome de votre PC.

C’est d’ailleurs un jeu d’enfant pour le configurer. Une fois branché au téléviseur, il suffit de télécharger l’application Google Home (disponible sur iOS et Android) pour relier l’appareil à votre environnement connecté, et donc à votre réseau Wi-Fi. Le Chromecast est rapidement opérationnel, il ne reste qu’ensuite à cliquer/toucher la petite icône dédiée pour streamer le contenu sur un plus grand écran.

Google Home est l'application pour accompagner votre enceinte connectée Google Home, ainsi que la version Mini et Max.

Pour le multi-room de votre Chromecast Audio

Compatible également avec les autres objets qui intègrent Google Assistant

En comparaison avec l’ancien modèle, le Chromecast 3 propose un design légèrement différent avec une surface mate, mais aussi la possibilité de lire des contenus en Full HD à 60 images par seconde, contre 30 fps sur le Chromecast 2.

Il devient encore plus pratique si vous possédez une enceinte Google Home Mini ou Google Home à la maison. Rien de tel pour changer un programme TV ou une musique sur Spotify pendant que vous avez les mains prises à faire la vaisselle.

Pourquoi recommande-t-on le Chromecast 3 ?

Aussi simple à installer qu’à utiliser au quotidien

La dernière version du Chromecast pour du Full HD à 60 fps

Sa compatibilité avec Google Assistant logique, mais tellement pratique

Le Google Chromecast est aujourd’hui disponible à 34 euros sur Boulanger, contre 39 euros habituellement.

