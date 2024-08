La version 4K du Google Chromecast avec Google TV perd 30 € de son prix

Vous n’avez pas de TV connectĂ©, ou si votre box ne rĂ©pond pas Ă vos besoins, c’est l’occasion de passer Ă Google TV. Le Google Chromecast est aujourd’hui disponible Ă 39,90 euros au lieu de 69,90 euros.

Chromecast avec Google TV 4K // Source : ElR – Frandroid

La fin des Google Chromecast dans la forme actuelle est terminĂ©e depuis l’annonce de Google il y a quelques semaines avec l’arrivĂ©e de son boitier, le Google TV Streamer (4K) sera l’Ă©volution du Chromecast afin de venir marcher sur les plates-bandes des Apple TV et Nvidia Shield. Le prix sera plus consĂ©quent que le Chromecast classique, ce qui nous amène Ă cette promotion intĂ©ressante sur le format initial de cette passerelle multimĂ©dia plus que pratique : le Chromecast avec Google TV version 4K perd 30 euros de son prix.

Il fait quoi ce Chromecast avec Google TV ?

Google TV avec son interface fluide et intuitive

Une compatibilité 4K HDR, HDR10+, Dolby Viison et Dolby Atmos

Un beau design avec une télécommande

Au lieu de 69,90 euros, le Google Chromecast avec Google TV (4K) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 39,90 euros chez E.Leclerc.

Google TV sans surcouche, et une installation facile

Ce petit boitier multimĂ©dia est propulsĂ© par le système d’exploitation Google TV basĂ© sur Android TV qui est très apprĂ©ciĂ© pour son minimalisme et sa facilitĂ© d’utilisation. Google TV met en avant les contenus plutĂ´t que les plateformes, ce qui est l’un des points forts de cet OS, les utilisateurs auront accès Ă tous les contenus et mĂŞme Ă des recommandations basĂ©es sur les anciens visionnages.

Une installation plus que facile, une alimentation USB-C sur une prise Ă©lectrique et un embout HDMI Ă brancher sur le tĂ©lĂ©viseur et c’est lancĂ©. Le Google Chromecast possède une tĂ©lĂ©commande avec reconnaissance vocale, lui permettant de naviguer dans Google TV facilement, l’application du mĂŞme nom permettra de prendre la main sur l’interface directement depuis le smartphone ou la tablette.

La lecture de contenu en 4K 60 FPS

Le Chromecast de Google permet d’afficher des contenus vidĂ©os en 4K Ă 60 images par seconde, supportant les protocoles Dolby Vision et HDR10+ pour donner un coup de fouet aux images. L’audio n’est pas dĂ©laissĂ© avec le support des technologies Dolby Atmos et DTS:X ce qui permettra de profiter au maximum de vos films et sĂ©ries.

Le PlayStore est, lui aussi, disponible, vous permettant dans un premier temps de tĂ©lĂ©charger les applications de SVOD comme Netflix, Prime VidĂ©o, Apple TV. D’autre application comme VLC et mĂŞme des jeux entièrement conçus pour Google TV sont aussi disponibles, le Chromecast possède le Bluetooth vous permettant de brancher une manette pour jouer confortablement. Toutes les fonctionnalitĂ©s de Cast sont aussi implantĂ©es, vous pouvez envoyer du contenu de vos diffĂ©rents appareils directement sur le boitier connectĂ©.

