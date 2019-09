À l’occasion de la rentrée des classes, Amazon baisse les prix de nombreux produits de la gamme Echo et Kindle. L’occasion idéale pour s’équiper d’une liseuse ou d’une enceinte connectée à petit prix, par exemple. Retrouvez toutes les offres ci-dessous.

Amazon Echo Dot à 24 euros au lieu de 59 euros

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte la forme d’un petit galet pour passer inaperçu à l’intérieur de votre domicile. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative. Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête.

Alexa prend en charge les Skills pour personnaliser encore plus l’expérience domestique en fonction de vos envies. Ils permettent notamment d’agrandir le panel de fonctionnalités pour accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack ou via Bluetooth afin d’améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son design mignon en forme de galet

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Une sérieuse alternative à Google Home Mini

L’Echo Dot (3e génération) est disponible à 24 euros sur Amazon, soit une réduction de 58%.

Retrouvez l'Echo Dot à 24 euros

Amazon Echo à 79 euros au lieu de 99 euros

L’Amazon Echo est une enceinte connectée qui intègre également l’assistant personnel Alexa. Elle possède donc les mêmes fonctionnalités que sa petite-sœur, mais avec une qualité sonore de bien meilleure qualité. Toujours en prononçant « Alexa », vous pouvez formuler des tonnes requêtes, allant d’une question basique sur le temps qu’il fait dehors, jusqu’à lui demander de vous raconter une blague. Les possibilités sont diverses et variées, certains clins d’œil pourraient d’ailleurs vous surprendre.

Comme tous les produits Alexa, l’enceinte est compatible avec un large panel d’objets connectés (Philips Hue, Netatmo, etc.) pour les piloter à la voix.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une meilleure qualité sonore que l’Echo Dot

Compatible avec une liste exhaustive d’objets connectés

Une alternative à Google Assistant et Apple Siri

L’Amazon Echo 2ème génération s’affiche aujourd’hui à 79 euros sur Amazon, soit une réduction de 20%.

Retrouvez l'Amazon Echo à 79 euros

Amazon Fire TV Stick à 29 euros au lieu de 39 euros

Le Fire TV Stick d’Amazon est une solution quelque peu similaire à Google Chromecast, mais ces deux produits se veulent très différents dans leur utilisation. Si la solution de Google nécessite obligatoirement un autre appareil depuis lequel diffuser le contenu (smartphone, tablette, etc.), celle d’Amazon se suffit à elle-même avec son OS intégré (Fire OS) et sa télécommande pour naviguer dans les menus.

Si les services Amazon tels que Prime Video ou Amazon Music sont largement mis en avant, il est tout de même possible de télécharger des applications bien connues comme Netflix, OCS, Molotov TV ou encore MyCanal via l’Amazon App Store. De plus, la petite clé HDMI est compatible avec Alexa afin de contrôler la TV avec la voix.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une sérieuse alternative au Google Chromecast

La télécommande fournie

Les services Amazon, mais aussi les nombreuses applications tierces

Le Fire TV Stick (Basic Edition) est proposé à 29 euros sur Amazon, soit une économie de 25%.

Retrouvez le Fire TV Stick à 29 euros

Amazon Echo Show 5 à 74 euros au lieu de 89 euros

L’Amazon Echo Show 5 prend l’aspect d’une tablette, mais avec une enceinte dans le dos. Il embarque évidemment toutes les fonctionnalités liées à l’assistant virtuel Alexa, mais ce nouveau produit de la gamme Echo offre bien plus de possibilités à l’utilisateur grâce à son écran de 5,5 pouces : naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo, ou encore faire défiler ses photos de vacances — comme le fait un cadre photo numérique, par exemple.

L’intérêt de l’écran est donc de pouvoir interagir autrement que par le son avec son assistant. De plus, si vous avez déjà des équipements Echo à la maison, l’Amazon Echo Show s’intégra parfaitement. Malheureusement, les usages restent limités dont notamment l’impossibilité d’accéder aux applications YouTube et Netflix.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

La puissance de l’enceinte accrochée au dos

Une nouvelle façon d’interagir avec Alexa

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

L’Echo Show 5 est aujourd’hui disponible à 74 euros sur Amazon, soit une réduction de 17%.

Retrouvez l'Echo Show 5,5 pouces à 74 euros

Liseuse Kindle à 69 euros au lieu de 79 euros

La liseuse Kindle est la concurrente directe de Kobo by Fnac. Elle embarque un écran e-ink sans reflets et rétroéclairé de 6 pouces affichant une définition de 167 ppp, ce qui offre la même qualité qu’une page imprimée sur du papier. Elle intègre 4 Go de stockage pour entreposer votre collection d’e-books, téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5 millions de références.

Cette liseuse propose d’ailleurs quelques fonctionnalités intéressantes pour personnaliser l’expérience utilisateur. Par exemple, vous pouvez accéder à la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux. De plus, la liseuse Kindle offre de nombreuses heures de lecture avec sa batterie qui permet de tenir 6 semaines sans la recharger à raison de 30 minutes d’utilisation par jour.

Pourquoi recommande-t-on cette liseuse ?

Son écran e-ink de 6 pouces, qualité papier

Ses nombreuses options de personnalisation

Son autonomie très confortable

La liseuse Kindle est aujourd’hui disponible à 69 euros sur Amazon, soit une réduction de 13%.

Retrouvez la Kindle à 69 euros sur Amazon

Le modèle Kindle Paperwhite plus fin, plus léger, plus autonome et dorénavant résistant à l’eau est également en promotion à 99 euros sur Amazon au lieu de 129 euros habituellement, soit une réduction de 23%.

Retrouvez la Kindle Paperwhite à 99 euros sur Amazon