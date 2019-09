Pour les French Days 2019, Boulanger propose une baisse de prix sur la barre de son Yamaha YAS-207 qui passe à 249 euros au lieu de 299 euros. Une belle baisse de prix pour l’une des meilleures barre de son disponible dans cette gamme de prix.

Vous avez envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour avoir une meilleur immersion dans les films et les jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont le moyen le plus simple d’améliorer l’audio de votre télévision.

La réputation de Yamaha dans le monde de l’audio n’est plus à faire, et le fabricant réussi à proposer d’excellentes barres de son, même sur des segments tarifaires accessibles. C’est le cas de la YAS-207 qui offre l’une des meilleures solutions accessibles pour totalement changer le rendu sonore de son téléviseur.

Elle offre un son riche et globalement équilibré avec des fonctionnalités de virtualisation surround efficace (compatible DTS Virtual:X). Son caisson de basse, inclus, se connecte automatiquement sans fil à la barre de son et lui permet d’obtenir des basses puissantes sans masquer les mediums et les aigus.

Pour les connectiques, elle peut se connecter à un téléviseur en HDMI ARC (à utiliser de préférence), en optique, en jack 3,5 mm ou en Bluetooth (pour écouter sa musique depuis son smartphone).

Ce qu’il faut retenir

Se connecte via HDMI, Bluetooth, optique ou jack

Un excellent rendu pour cette gamme de prix

Le caisson de basse est inclus

Disponible habituellement à 299 euros, la barre de son YAS-207 est disponible à 249 euros sur Boulanger pour les French Days 2019. C’est un produit qui baisse assez rarement de prix, et qui était déjà une très belle offre à son prix initial.

