Tout au long des French Days, nous allons vous référencer les meilleures offres, promotions et bons plans. Smartphones, tablettes, objets connectés et accessoires… découvrez toutes les offres des magasins participants lors de ce nouvel événement Made in France.

Le Black Friday et le Cyber Monday sont devenus des événements incontournables dans l’Hexagone, les e-commerçants français y répondent depuis 2018 avec les French Days. Durant plusieurs jours, attendez-vous à voir une avalanche d’offres et de bons plans et nous répondrons présents pour sélectionner les meilleures offres de ce nouvel événement.

Vous voulez des bons plans ? Alors vous allez être servie : retrouvez ici le meilleur des deals high-tech, que ce soit des smartphones, des tablettes, des drones ou des objets connectés !

Les offres étant amenées à évoluer au fil des heures, l’article sera mis à jour régulièrement. N’hésitez donc pas à le garder de côté pour être sûr de ne louper aucune offre durant l’événement !

Quand se dérouleront les French Days 2019 ?

Les French Days 2019 débuteront officiellement le vendredi 27 septembre 2019 jusqu’au lundi 1er octobre 2019. Voici une liste des boutiques en ligne qui proposent des promotions pour les French Days :

Les guides par e-commerçants

Nous avons également regroupé les meilleures offres des French Days pour chaque e-commerçants. Retrouvez les différents guides ci-dessous.

Les codes de réduction

Les bons plans Smartphones

40 % de remise sur toute la gamme Samsung Galaxy S10

Pendant les French Days, c’est le moment parfait pour acquérir l’un des smartphones haut de gamme du géant coréen. Le Samsung Galaxy S10e à 449 euros, le S10 à 549 euros ou encore le S10 Plus à 649 euros, vous n’avez plus qu’à faire votre choix. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Retrouvez la gamme Galaxy S10 à partir de 449 euros

Le Xiaomi Mi A3 passe déjà à 219 euros sans ODR

Si vous recherchez un nouveau smartphone pendant les French Days, vous êtes un bon endroit. Au lieu de 249 euros, le Xiaomi Mi A3 descend aujourd’hui son prix à 219 euros sur Darty, soit une économie de 30 euros. Retrouvez les détails ci-dessous.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (noir) à 219 euros

Le Xiaomi Mi 9 Lite à 239 euros au lieu de 299 euros

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Mi 9 Lite est une « allégée » de l’actuel fleuron chinois. Bien équilibré, il propose une fiche technique plutôt solide avec son écran AMOLED, son Snapdragon 710 ou encore sa batterie de 4 030 mAh. On le trouve aujourd’hui à 239 euros sur Cdiscount, disponible en trois coloris différents.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 Lite (gris) à 239 euros

Un pack Galaxy S10e + Galaxy Watch Active à 499 euros

Pour les French Days, Boulanger propose un pack économique regroupant un smartphone Samsung Galaxy S10e et une montre connectée Samsung Galaxy Watch Active pour 499 euros seulement. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Retrouvez le pack Galaxy S10e (noir) à 499 euros

179 euros pour le pack Huawei P Smart 2019 + enceinte + étui

Pendant les French Days, c’est l’occasion parfaite pour s’équiper à petit prix. Vendu en pack avec une enceinte portable et un étui portefeuille, le Huawei P Smart 2019 est actuellement disponible à 179 euros sur Darty et fnac.com. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Retrouvez le pack Huawei à 179 euros sur Darty

Retrouvez le pack Huawei à 179 euros sur fnac.com

Les bons plans Tablettes et Ordinateurs portables

A venir

Les bons plans objets connectés

La montre Samsung Gear Sport passe à 129 euros

Il n’est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions ! Les prix bas des French Days permettent aujourd’hui d’acquérir la montre connectée Samsung Gear Sport à seulement 129 euros sur Rue du Commerce. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Retrouvez la Samsung Gear Sport à 129 euros

Les bons plans accessoires

Le Google WiFi à 69 euros, si vous en prenez deux

Pour les French Days Fnac/Darty propose le célèbre Google WiFi à 79 euros au lieu de 139 et le pack de deux à 139 euros ou lieu de 249, soit 69 euros pièces. Dans les deux cas c’est l’occasion d’offre à votre nid douillet le réseau solide qu’il mérite.

Retrouvez le Google WiFi à 79 euros chez Darty

Retrouvez le lot de 2 Google WiFi à 139 euros chez Darty

Economisez 100 euros sur la Xiaomi M365 Pro

Vous recherchez un nouveau moyen de transport pratique pour vos déplacements à courte distance ? Ne cherchez plus, la meilleure des trottinettes électriques, nommée sobrement Xiaomi M365 Pro, est en ce moment en promotion pour les French Days. On la trouve en effet à 399 euros au lieu de 499 euros sur Rue du Commerce.

Retrouvez la Xiaomi M365 Pro à 399 euros

Les bons plans image et son

La barre de son Yamaha YAS-207 à 249 euros

Pour les French Days 2019, Boulanger propose une baisse de prix sur la barre de son Yamaha YAS-207 qui passe à 249 euros au lieu de 299 euros. Une belle baisse de prix pour l’une des meilleures barre de son disponible dans cette gamme de prix.

Retrouvez la Yamaha YAS-207 à 249 euros sur Boulanger

Les TV QLED de Samsung s’affichent à partir de 799 euros

Pour les French Days, Darty propose des remises sur la gamme QLED 2019 de Samsung. On a sélectionné les offres les plus intéressantes, à partir de 799 euros.

Retrouvez la Samsung QE49Q65R à 799 euros sur Darty

Retrouvez la Samsung QE55Q70R à 1199 euros sur Darty

Déjà 40 euros de remise sur les derniers AirPods d’Apple

Pour les French Days, les AirPods 2 profitent d’une belle remise chez plusieurs marchands français et voient leur prix chuté à 139 euros au lieu de 179 euros sur l’Apple Store.

Retrouvez les AirPods 2 à 139 euros sur Rue du Commerce

Retrouvez les AirPods 2 à 139 euros sur Cdiscount

L’enceinte Bose Soundlink Color II est disponible à 99 euros

Idéale pour écouter de la musique en extérieur, l’enceinte Bose Soundlink Color II deviendra le nouveau compagnon indispensable à vos sorties en plein air. Elle est aujourd’hui remisée à 99 euros sur Boulanger pendant les French Days, contre 139 euros habituellement.

Retrouvez la Bose Soundlink Color II à 99 euros

Les bons plans Jeux vidéo

A venir

Les meilleurs promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 01 octobre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 30 Go 30 septembre Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 10€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 24 septembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 8,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

Comment suivre les French Days 2019 ?

Grâce à FrAndroid Bons Plans sur Twitter et sur Facebook ne loupez rien des offres Tech des French Days 2019.

À cette occasion FrAndroid et FrAndroid Bons Plans vous proposeront les offres les plus intéressantes du web, alors préparez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Cette article sera également mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le mettre dans vos favoris.