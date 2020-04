Google Stadia se prépare à débarquer sur Android TV, avec votre smartphone en guise de manette

Le 8 avril dernier, Google déployait une mise à jour (2.13) de son application Stadia. On y découvre une compatibilité avec Android TV ainsi que la possibilité de transformer votre smartphone en manette.

Nous l’évoquions il y a peu, Google vient de déployer une nouvelle version de son application Stadia sur Android. Outre les deux mois d’accès gratuit à Stadia Pro, elle introduit la version gratuite de son service de cloud gaming. Mais ce n’est pas tout. 9to5Google a relevé d’autres éléments intéressants dans le code de cette nouvelle version.

Google Stadia s’ouvre à Android TV

Parmi les plus intéressantes on trouve la compatibilité avec Android TV. En effet, la dernière mise à jour de l’application Stadia sur le Google Play Store obéit désormais à deux prérequis pour être compatible avec le système de téléviseurs connectés de Google. Elle est ainsi compatible avec les écrans non tactiles, et indique une compatibilité avec « leanback launcher », le nom utilisé par Google en interne pour l’interface d’Android TV.

Cette compatibilité avec Android TV permettrait ainsi de profiter de Stadia sur un grand nombre d’appareils. On pense évidemment aux téléviseurs Sony et Philips, qui ont adopté le système de Google, mais également à certaines box des opérateurs Internet ou à des box permettant de connecter son téléviseur comme la Nvidia Shield ou la Mi Box S de Xiaomi.

En rendant compatible Google Stadia avec Android TV, Google élargit donc le champ des possibles. L’accès au grand public sera plus simple (plus besoin de Chromecast Ultra) et transformerait l’expérience du jeu vidéo. Actuellement, les consoles de salon sont les appareils principalement utilisés pour jouer aux jeux vidéo sur nos TV. Avec la compatibilité Android TV, Stadia serait donc le service de cloud gaming le plus simple d’accès depuis un téléviseur. Une manette, une application et le tour est joué.

Et votre smartphone devient manette

Dans cette dynamique, Google pourrait aussi annoncer une compatibilité avec les manettes virtuelles. Si Stadia est compatible avec les manettes physiques Stadia Controller pour jouer sur son téléviseur, ou les PlayStation DualShock 4 et Xbox Controler pour jouer sur PC, la plateforme nécessite toujours une manette physique.

Avec les manettes virtuelles, vous pourrez donc utiliser votre smartphone pour remplacer une manette physique, certes, avec un confort de jeu tout relatif. Pour que cela fonctionne, il faudra simplement que le smartphone soit connecté au même réseau Wi-Fi que l’appareil embarquant Stadia.

Contacté par la rédaction, le service presse de Google n’a aucune information à communiquer sur ce sujet. Pour le moment ?