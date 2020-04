Google Stadia : l’accès à la version gratuite sera limité dans un premier temps

Des preuves dans les fichiers APK de l'application Google Stadia prouvent que l'accès à la version gratuite du service de cloud gaming, Stadia Base, sera limité dans un premier temps en fonction de votre zone géographique.

Google sort l’artillerie lourde pour que sa plateforme de cloud gaming soit largement adoptée. Ainsi, deux mois de Stadia Pro — la version payante de l’abonnement — sont désormais offerts. Il faut toutefois savoir que si après cette période de découverte, vous décidez de ne pas payer pour rester sur Stadia Pro, vous serez automatiquement basculé sur la formule gratuite du service, Stadia Base, plus limitée.

Du moins, il s’agit là de la théorie. Dans la pratique, les choses risquent d’être un peu plus corsées. En décortiquant les fichiers APK de Stadia, les équipes de 9to5Google ont remarqué que l’accès à la version gratuite pourrait être limité.

En effet, des indices montrent que Google pourrait temporairement suspendre les ouvertures de comptes Stadia Base en fonction de votre zone géographique et du nombre de places disponibles. 9to5Google affirme en effet avoir trouvé des bouts de phrase indiquant les choses suivantes :

Le média spécialisé a même trouvé un message d’excuse complet.

En plus de cela, la nouvelle version de l’application Stadia contient même une image baptisée « stadia_is_full.png ». Comprenez : « Stadia_est_plein.png », un nom de fichier qui laisse peu de place au doute quant au nombre de places limitées sur la version gratuite du service.

À cet égard, l’information a même été confirmée par Justin Uberti, un développeur de Google Stadia, dans une réponse faite à un journaliste de 9to5Google sur Twitter.

Yep, pretty standard stuff to cope with the possibility of runaway demand.

