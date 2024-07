Steam : une mise à jour qui change tout pour les démos de jeux

Valve a bien vu le succès des démos de jeux sur Steam et déploie une mise à jour de sa plateforme avec l'arrivée de pages dédiées ainsi qu'une plus grande visibilité de ces démos tout au long de l'année.

Valve est en grande partie responsable du retour en force des démos gratuites de jeux, un mode de consommation qui a fait les beaux jours du jeu vidéo il y a déjà une vingtaine d’années.

Selon les derniers chiffres, le dernier Steam Next Fest de juin proposait deux fois plus de démos que l’édition précédente de février. Il s’agit là d’une stratégie maintenant incontournable pour les développeurs et studio afin d’engranger des wishlists pour maximiser les ventes à la sortie du jeu.

Suite aux succès de ses initiatives comme le Steam Neo Fest et le Steam Next Fest, qui ont permis à des millions de joueurs de tester de nombreux jeux avant leur sortie, la plateforme passe la seconde.

Les nombreux retours des utilisateurs, mais aussi des développeurs, ont conforté Steam dans ce projet de mise à jour d’envergure pour faciliter le déploiement et l’accès aux démos sur la plateforme.

Steam Télécharger gratuitement

Les démos ont désormais leur page sur Steam

Jusqu’à maintenant, les démos gratuites étaient accessibles via la page du jeu de base, souvent au dessus du bouton pour acheter le jeu complet.

Désormais, les démos pourront avoir une page dédiée, avec des contenus uniquement liés à son contenu (bande-annonce, captures d’écran) ainsi qu’une description personnalisée. Un lien pour installer le jeu complet restera visible sur cette page.

Comme un jeu classique, les joueurs peuvent désormais ajouter une démo à leur bibliothèque pour la télécharger plus tard et même la noter comme un jeu classique.

Sur ce dernier point, Steam indique aux développeurs que la seule présence d’une page dédiée à leur démo « n’a pas d’impact sur sa visibilité », mais que le score d’évaluation pourra influer sur sa mise en avant au sein du magasin.

Des démos plus visibles sur la plateforme

En plus de disposer à présent de leur propre page, les démos de jeux seront visibles dans « les mêmes sections et listes » que les autres jeux.

Les joueurs pourront ainsi les retrouver dans la section « Nouveautés et tendances », mais aussi sur les différentes pages associées aux tags et catégories de jeux. Steam fait ici un parallèle intéressant :

Ainsi, en matière d’affichage, le lancement d’une nouvelle démo gratuite pour votre jeu sera similaire à celui d’un jeu gratuit sur Steam.

Cette mise à jour facilite la vie des joueurs, mais aussi des développeurs dans la promotion de leurs démos sur la plateforme de Valve.

Pour aller plus loin

Steam : comment partager gratuitement vos jeux avec le nouveau mode Famille