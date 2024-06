Steam a enfin une nouvelle manette officielle, et non, il ne s’agit pas d’un Steam Controller 2

Près de cinq ans après son abandon, le Steam Controller a un successeur. Et, cette fois, ce n'est pas Valve qui est à la manœuvre, mais le fabricant japonais Hori.

Vous souvenez-vous du Steam Controller ? Vestige d’une époque où Valve et ses partenaires se lançaient dans l’aventure (vite interrompue) des Steam Machines, l’objet se voulait comme le compagnon de jeu idéal pour les joueurs PC. Dans la pratique, la prise en main de l’appareil pouvait s’avérer laborieuse, avec une courbe d’apprentissage assez désagréable. Alors même que Microsoft avait déjà inventé la manette parfaite quelques années plus tôt : celle de la Xbox 360 (un avis tout à fait subjectif, j’en conviens).

Au final, le propriétaire de Steam a abandonné le Steam Controller en novembre 2019, se concentrant plutôt sur une prise en charge toujours plus poussée des produits d’autres marques, et surtout sur le développement d’un certain Steam Deck.

Mais voilà : en 2024, le jeu sur PC est loin d’être démodé. Si Microsoft, Sony et bien d’autres sont capables de produire de très, très bonnes manettes, la marque Steam aurait bien sa place sur l’une d’entre elles. C’est en tout cas ce que semble avoir pensé Valve, puisque Hori, fabricant japonais à l’origine de plusieurs périphériques orientés gaming comme le Hori Split Pad Pro, va bientôt lancer le Wireless Horipad for Steam.

Une manette polyvalente et dans l’air du temps

Très inspirée du Horipad Pro conçu pour les Xbox Series S et Series X, la manette reprend la même configuration que celles de Microsoft, avec le logo Steam à la place du logo Xbox, et des boutons correspondant aux menus de la plateforme de Valve. On trouve également quatre boutons programmables, qui peuvent être configurés à l’aide du logiciel de Hori, et des capteurs de mouvement, comme sur l’excellente DualSense de Sony. Enfin, l’appareil se connecte via le Bluetooth ou un câble USB-C.

On est loin de la splendeur expérimentale de feu le Steam Controller. Le Wireless Horipad for Steam se contente du minimum syndical en 2024, avec quelques options supplémentaires plutôt bienvenues. Il sera lancé le 31 octobre au Japon en quatre couleurs (noir, blanc, jaune et violet), pour la modique somme de 7 890 yens, soit près de 50 euros. Cependant, comme le rapportent nos confrères de The Verge, aucune sortie n’a été annoncée en dehors des terres d’Hideo Kojima.

Reste à savoir si cela arrivera un jour, ou si Steam lancera une série de périphériques sous licence, fabriqués par divers fabricants tiers comme Razer ou 8BitDo. En attendant, vous pourrez sûrement trouver sur votre bonheur sur notre comparatif des meilleures manettes PC en 2024, ou bien ressortir votre bonne vieille manette Xbox 360, LA valeur sûre indétrônable.

