Steam atteint des records d’affluence et on sait pourquoi

Steam a battu un nouveau record d'affluence en regroupant le 3 mars dernier un maximum de 34,6 millions de joueurs connectés en simultanée... et parmi eux, plus de 11 millions étaient activement en train de jouer.

Ce 3 mars, Steam a battu un nouveau record d’affluence. D’après les données collectées par l’observatoire SteamDB, la plateforme de Valve a en effet recensé un peu plus 34,6 millions de joueurs connectés en simultanée. Le précédent record de Steam en la matière était pour rappel établi à 34,2 millions d’utilisateurs en ligne simultanément.

Comme le souligne Eurogamer, si un total de 34 649 583 joueurs (très précisément) étaient connectés tous ensemble à Steam ce dimanche, 11 146 564 d’entre eux étaient activement en train de jouer ce 3 mars. Là aussi, le chiffre impressionne.

L’affluence sur Steam a profité des confinement de 2020… sans vraiment baisser depuis

Il faut dire que la plateforme de Valve a été parmi celles à profiter le plus du COVID-19 et des différentes séquences de confinement qui ont suivi en 2020. Le truc, c’est que l’affluence de Steam n’a pour sa part jamais vraiment baissé depuis. Au contraire, elle s’est accrue jusqu’à atteindre quatre ans plus tard les statistiques enregistrées ce week-end.

Mais qu’en est-il des jeux rameutant le plus de joueurs ? Eh bien les données de SteamDB nous renseignent assez précisément là aussi. On apprend ainsi que Counter-Strike 2 reste en tête de classement avec 1,4 million de joueurs connectés en 24 heures entre les 2 et 3 mars dernier. Suivent ensuite Dota 2, PUBG, Apex Legends, et Helldivers 2 avec 727 000, 638 000, 455 000, et 429 000 joueurs connectés en simultanée, respectivement.

Dans les mentions honorables, citons enfin Naraka: Bladepoint, Palworld, et Last Epoch, qui ont tous enregistrés plus de 200 000 utilisateurs en 24 heures entre les 2 et 3 mars. De belles performances là aussi.