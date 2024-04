Plus de place sur Google Photos ? Google voudrait vous proposer une solution gratuite

Les 15 Go de votre compte Google sont dépassés ? Plus besoin de payer sur Android : Google Photos intègrerait une fonctionnalité pour compresser vos photos et vidéos. Toutefois, plusieurs restrictions seraient mises en place, si l'on en croit ce que des journalistes ont trouvé dans le code source de l'application.

La synchronisation de vos photos et vidĂ©os sur Google Photos est gratuite, dans la limite des 15 Go de stockage gratuits offerts pour chaque compte Google. Lorsqu’on n’a plus de place, la solution est de souscrire Ă l’abonnement Google One, Ă partir de 1,99 euro par mois (pour 100 Go de stockage). Google testerait une autre solution : compresser vos images et vos vidĂ©os.

Compresser ses photos pour éviter de payer : la solution trouvée par Google

L’information a Ă©tĂ© trouvĂ©e par Android Authority dans le code source de la dernière version de l’application Google Photos. Les journalistes ont trouvĂ© des morceaux de code informatique faisant rĂ©fĂ©rence Ă un paramètre de stockage. Il semble permettre aux utilisateurs de choisir la qualitĂ© de sauvegarde des photos et des vidĂ©os. De quoi rĂ©duire la taille pour tous les fichiers stockĂ©s dans le cloud afin d’Ă©conomiser de l’espace de stockage. Les images seraient limitĂ©es Ă 16 Mpx et les vidĂ©os Ă 1080p.

En rĂ©alitĂ©, cette fonctionnalitĂ© est dĂ©jĂ prĂ©sente sur la version web de Google Photos. Ici, on parle de son arrivĂ©e sur Android et ce serait la première fois. Il est Ă rappeler que si vous n’utilisez pas Google Photos ou que votre limite de stockage est dĂ©passĂ©e pendant plus de deux ans, certains contenus peuvent ĂŞtre supprimĂ©s.

Quelques restrictions pour cette fonctionnalité Google Photos qui arriverait sur Android

Cette option qui semble fonctionner exactement comme sur navigateur. Cela signifie qu’il n’y aura qu’une compression par jour et que les mĂ©dias compressĂ©s ne pourront pas ĂŞtre dĂ©compressĂ©s pour revenir Ă leur qualitĂ© d’origine. Autre limitation : impossible de choisir individuellement les fichiers que l’on souhaite compresser, autrement dit, c’est tout ou rien.

Pour aller plus loin

Google Photos : une nouveautĂ© pratique s’invite chez Xiaomi et OnePlus

Pour le moment, on ignore quand cette fonctionnalitĂ© sera dĂ©ployĂ©e, ni mĂŞme si elle le sera un jour, Google n’ayant pas commentĂ© cette dĂ©couverte. Dans le mĂŞme temps, Google a annoncĂ© l’arrivĂ©e de son Magic Editor sur tous les smartphones Android : il n’est plus seulement rĂ©servĂ© aux Pixel.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.