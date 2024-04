Une des meilleures fonctions des smartphones Pixel est disponible sur tous les smartphones

Vous cherchez à améliorer vos compétences en retouche photo sur votre smartphone ? Bonne nouvelle ! Google a annoncé que l'une des meilleures fonctionnalités de ses téléphones Pixel sera désormais disponible pour tous les utilisateurs de smartphones.

Google a annoncé que l’une des fonctionnalités les plus utiles et pratiques de Google Photos sera désormais disponible pour tous les utilisateurs de smartphones. Il s’agit de Magic Editor, l’outil de retouche photo génératif d’IA de Google, qui était jusqu’à présent réservé aux propriétaires de Pixel et aux abonnés Google One.

Google Photos Télécharger gratuitement

Magic Editor : l’outil de retouche photo génératif d’IA de Google

Pour rappel, Magic Editor est un outil de retouche photo basé sur l’intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de modifier facilement leurs photos en quelques clics.

Cette fonctionnalité a fait ses débuts en tant que fonctionnalité principale d’IA des Pixel 8 et 8 Pro, et elle est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Google Photos disposant d’un appareil Android ou iOS répondant aux exigences minimales (on en parle plus loin).

En plus de Magic Editor, Google a également annoncé que des fonctionnalités plus anciennes telles que Photo Unblur et Magic Eraser, qui n’étaient auparavant disponibles que pour les propriétaires de Pixel et certains abonnés Google One, seront désormais gratuites pour tous les utilisateurs de Google Photos. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de supprimer facilement les éléments indésirables de leurs photos et de corriger les flous.

Exigences minimales pour utiliser Magic Editor

Pour utiliser Magic Editor, vous aurez besoin d’un appareil doté d’au moins une puce 64 bits, de 4 Go de RAM et d’iOS 15 ou d’Android 8.0. Ces exigences sont assez généreuses, car l’IA fonctionne hors appareil. Si vous utilisez toujours un iPhone 5, ne pas pouvoir utiliser Magic Editor est probablement le moindre de vos soucis.

Les utilisateurs de Google Photos qui ne sont pas propriétaires de Pixel ou abonnés payants seront limités à 10 modifications enregistrées par mois. Les propriétaires de Pixels et les abonnés payants bénéficieront, quant à eux, cependant d’une utilisation illimitée.

D’autres fonctionnalités d’IA générative lancées avec la série Pixel 8, comme Best Take et Audio Magic Eraser, restent exclusives à ces nouveaux Pixel, du moins pour le moment.