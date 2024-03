Google Photos : une nouveauté pratique s’invite chez Xiaomi et OnePlus

Google Photos est-il un passage obligatoire ? Avec ces constructeurs, non, ils s’en sont départis d’une jolie manière.

Les capteurs photo des smartphones sont de plus en plus imposants. En résultent des clichés volumineux qu’il faut bien arriver à stocker quelque part. Plusieurs solutions : déverser tout son stock sur un disque externe ou un PC, laisser sur le stockage du smartphone (si on en a suffisamment) ou opter pour une solution en ligne.

L’hégémonie de Google Photos

C’est ce qu’a poussé Google avec ses Pixel, Google Photos permet de sauvegarder tous ses clichés et vidéos en qualité d’origine ou un peu compressée pour occuper moins d’espace. Une solution bien pratique notamment puisqu’elle est gratuite avec une offre basique de 15 Go (ou illimité si vous traînez encore un Pixel 5).

Problème, en optant pour cette solution, on se focalise sur l’application photo de Google. Ce n’est pas trop dur, Google Photos est toujours préinstallé sur Android, accompagné d’une longue liste d’applications Google. Mais en parallèle, les fabricants apposent leurs surcouches et les apps afférentes, dont une galerie photo qui propose souvent des options intéressantes.

Des fonctions manquantes

Google Photos pêche par quelques manques, notamment en fonctions basiques. Par exemple, il est impossible de retourner une photo en miroir dans son mode édition. Aussi, on se prive de quelques options de retouche photo, comme la pixelisation offerte par OnePlus, par exemple, ou le détourage chez Xiaomi.

Jusqu’à maintenant, il fallait jongler entre deux apps si l’on souhaitait avoir le meilleur des deux mondes. Mais Oppo, OnePlus, Realme et Xiaomi ont conclu un accord avec Google leur délivrant un laissez-passer, permettant d’afficher la photothèque de Google Photos dans leurs applications natives.

Google Photos dans les apps des constructeurs

Dès lors, on peut éditer une photo de Google Photos depuis une app de ces constructeurs, la modifier localement avant qu’elle ne soit de nouveau sauvegardée sur le service de Google et tout cela en toute transparence pour l’utilisateur.

Nous avons souhaité tester cette nouveauté avec un Redmi Note 13 Pro+ et un OnePlus 12, mais il semblerait qu’elle ne soit pas encore disponible sous nos latitudes. Le déploiement de cette fonction devrait intervenir dans les prochaines semaines. Elle est actuellement disponible aux États-Unis, comme nous permettent de le constater les captures d’écran de nos confrères d’AndroidPolice.

Disponible chez Xiaomi via un APK

À noter que du côté de Xiaomi, le processus d’intégration de Google Photos dans l’app Galerie n’est pas encore complet. Le constructeur chinois a indiqué lors du MWC 2024 qu’une mise à jour interviendrait en mars/avril poussant l’application Galerie en version 3.6.2.10-global. Frustrés de ne pas pouvoir jouer avec cette nouvelle feature, nous avons récupéré l’APK de la mise à jour en question.

Elle fonctionne parfaitement et débloque bien l’import de l’ensemble de Google Photos dans l’app Galerie. Attention, si nous fournissons ici son lien de téléchargement, rappelons qu’il demeure dangereux d’installer une mise à jour non certifiée par le constructeur. D’ailleurs, celui-ci ne se gêne pas de le rappeler avant l’installation.

