Google Maps partagerait votre position par satellite dans sa prochaine version

AssembleDebug a découvert dans le code de la dernière bêta de Google Maps que le service a été doté d'une fonction permettant de partager sa position par satellite.

La connectivité satellite semble être un point névralgique des prochains smartphones Google. Les Pixel 9 et Pixel Fold 2 devraient miser sur cette connectivité hors des cas d’urgence. La Developer Preview 2 d’Android 15 met bien en avant une fonction permettant d’envoyer « des messages à n’importe qui, y compris aux services d’urgence ».

Aujourd’hui, PiunikaWeb rapporte un message partagé sur Telegram par le décortiqueur de code AssembleDebug. Ce fin limier a découvert des indices d’un outil de partage de localisation par satellite dans le code de la dernière version bêta de Google Maps (V11.125).

Les détails précis de son fonctionnement ne sont pas encore connus. Le rapport indique simplement que les utilisateurs pourront mettre à jour leur position toutes les 15 minutes pour garantir la précision des données, mais avec une limite de cinq mises à jour par jour.

Cette bride laisse à penser que Google imagine ce processus comme une fonction d’urgence à utiliser donc avec parcimonie.

Un guide pour paramétrer la connexion satellite

En parallèle, l’éditeur du channel Telegram non officiel de Google, Nail Sadykov, révèle l’existence d’une autre fonction appelée “Android Satellite Pointing UI”.

Celle-ci guidera les utilisateurs Pixel pour connecter leur smartphone à un satellite en orbite. Il accompagne son propos d’une vidéo qui montre comment ce processus pourrait fonctionner. Il faudra tenir son téléphone devant soi et le déplacer physiquement pour trouver un satellite. Une fois le satellite localisé, on devra continuer à déplacer l’appareil jusqu’à ce qu’une icône bleue de satellite apparaisse au centre d’un cercle à l’écran et y reste pendant plusieurs secondes afin que la connexion s’établisse.

Il sera possible de réduire la fenêtre du guide dans un widget flottant sur la page d’accueil, permettant de continuer à utiliser son smartphone tout en essayant d’établir une connexion. Une fois l’opération terminée, un court message invitera à éviter les obstacles tels que les bâtiments, les arbres et les montagnes pour maintenir une vue dégagée du ciel et assurer la continuité du service.

Grâce à la Developer Preview 2 d’Android 15, on sait que Google envisage le futur du smartphone avec la connexion par satellite. Toutes les fonctions associées pourraient au moins apparaître sur la future génération de Pixel haut de gamme. Les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont attendus à la rentrée 2024. Ils devraient être équipés d’un modem Samsung 5400 qui autorise la connexion satellitaire et pourrait aussi vous faire passer sous les radars.