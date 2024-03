WhatsApp : la version Android rattrape enfin la version iPhone sur ce point

La version Android de WhatsApp affiche enfin un menu de navigation sur la partie inférieure de l'écran, une organisation pourtant présente depuis bien longtemps sur l'iPhone.

Après presque un an de beta (!), Meta vient de déployer sa nouvelle barre de menu au sein de la version Android de WhatsApp.

Ce changement est attendu depuis plusieurs années par les utilisateurs Android afin d’harmoniser l’interface avec l’iPhone et rendre la navigation un peu plus pratique.

WhatsApp Android et iOS, même combat

C’est sur le compte Twitter (X) officiel de WhatsApp (via Android Police) que l’application a annoncé le déplacement de son menu de navigation dans la zone inférieure de la fenêtre. Meta vante une nouvelle disposition « plus proche de vos pouces et facile à regarder ».

Comme nous avions pu le remarquer lors des nombreux mois de la phase beta, un nouvel onglet Communautés fait ainsi son apparition et remplace l’icône qui était jusqu’à maintenant présente à gauche du menu.

Source : WhatsApp

Vous pouvez toujours passer d’une fenêtre à l’autre en balayant l’écran avec votre pouce, alors que ce nouveau menu prend une position plus logique au sein de l’application. Pensez à mettre à jour votre application au sein du Google Play Store si cela n’est pas déjà fait.

Récemment, WhatsApp a enchainé les tests, notamment avec des expérimentations concernant la qualité par défaut des photos et vidéos, mais aussi avec une fonction d’avance et retour rapide.