WhatsApp : cette petite nouveauté va vous en mettre plein les yeux

WhatsApp a commencé à déployer le partage de photos et vidéos en haute définition pour certains beta testeurs.

Comme la plupart des applications de messagerie, WhatsApp n’est pas nécessairement l’application idéale pour partage vos photos ou vos vidéos. Il faut dire que pour réduire l’utilisation de la data, l’application de messagerie de Meta a tendance à compresser les photos de très haute définition. Jusqu’à présent, il n’était ainsi pas possible de modifier la qualité par défaut des images envoyées.

Cependant, comme l’a découvert le site WABetaInfo, WhatsApp travaille sur une refonte de son partage de fichiers photo et vidéo afin de permettre aux utilisateurs de modifier le paramètre par défaut d’envoi des images.

Ce lundi, le site spécialisé dans l’actualité de WhatsApp a en effet partagé une découverte dans la version bêta de WhatsApp 2.24.7.17 sur Android. Cette version permet, pour certains utilisateurs, un partage des fichiers en meilleure qualité, avec la possibilité de sélectionner en amont entre une qualité standard, comme celle que l’on avait jusqu’à présent, et une qualité HD.

Des fichiers plus lourds, mais moins compressés

Concrètement, dans le menu « Paramètres », puis dans « Stockage et données », les utilisateurs peuvent découvrir une nouvelle option de qualité de téléchargement des médias, aux côtés de la gestion du stockage ou de l’utilisation du réseau. De là, ils pourront choisir entre une qualité standard « plus rapide à envoyer, avec une taille de fichier plus petite » et une qualité HD « plus lente à envoyer, qui peut être six fois plus grand ». Les utilisateurs devront cependant régler ce paramètre en amont et ne pourront pas choisir, au cas par cas la taille des fichiers envoyés vers WhatsApp.

WABetaInfo précis par ailleurs que les fichiers photos ou vidéos transférés en HD seront tout de même compressés, mais avec moins de perte : « L’option de haute qualité ne permettra pas aux utilisateurs de partager directement les médias dans leur qualité originelle. Pour ce faire, ils devront partager les photos et vidéos en tant que documents pour conserver la qualité originale des contenus ».

Un partage en plus haute définition a davantage d’intérêt pour les utilisateurs, surtout compte tenu de l’augmentation des débits, des forfaits mobiles et de la capacité de stockage des smartphones. Il reste par ailleurs possible de surveiller, au fur et à mesure, l’espace de stockage et la quantité de data utilisée par WhatsApp dans ce même menu des paramètres.

Pour l’heure, cette nouvelle fonction n’est disponible qu’en bêta. Néanmoins, WhatsApp avait communiqué, en août dernier, sur l’arrivée des photos en qualité HD.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.