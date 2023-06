WhatsApp : vous allez enfin pouvoir envoyer des photos sans perte de qualité

WhatsApp lance une énième bêta sur Android et ajoute une foncitonnalité attendue : la possibilité d'envoyer des photos sans perte de qualité. En clair, la définition pourra rester identique, sans être réduite.

Lorsque vous envoyez des photos sur WhatsApp à vos proches, celles-ci sont stockées sur leur smartphone. Leur qualité est réduite pour éviter de saturer le stockage de tout le monde, ce qui semble logique. Cependant, certains aimeraient bien s’envoyer des photos sans perte de qualité. Meta a écouté ces personnes et travaille activement à une option pour envoyer des photos sans perte sur WhatsApp.

Envoyer des photos sans perte : ce sera possible sur WhatsApp

C’est le média spécialisé et bien informé WABetaInfo qui rapporte les nouveautés apportées par la dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp. Cela faisait deux ans que c’était attendu : jusqu’à maintenant, on savait seulement que la fonctionnalité était en développement. Certains bêta-testeurs voient arriver l’envoi de photos dites de « haute qualité ». L’envoi de photos avec cette fonctionnalité ne les compresse pas et ne diminue pas la définition.

Dans la bulle du message contenant la photo, une étiquette apparaît pour indiquer qu’il s’agit d’une photo « de haute qualité ». On apprend également que, durant ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs ont remarqué que tout cela pouvait aussi s’appliquer sur les vidéos. Alors qu’auparavant les utilisateurs concernés n’avaient aucun contrôle pour les vidéos, c’est désormais chose faite.

La manipulation à faire pour envoyer des photos sans perte sur WhatsApp

Pour envoyer des photos dans la qualité la plus élevée, il suffit de cliquer sur « HD » dans l’éditeur de photos. Une fenêtre s’affiche permettant de sélectionner « Qualité standard » ou « Qualité HD ». À chaque fois, on peut voir quelles seront la définition et la taille du fichier qui sera envoyé. Pour les vidéos, si les dimensions restent les mêmes, une compression est tout de même appliquée.

Attention également : le mode de qualité standard est celui sélectionné par défaut, donc à chaque fois que vous voudrez partager une photo sans perte, il faudra changer ce paramètre. WABetaInfo précise que seuls certains bêta-testeurs ont droit à cette fonctionnalité, mais qu’elle sera déployée plus largement dans les semaines à venir, toujours dans la version bêta de WhatsApp.

