Google offre 2 mois d’abonnement à Stadia Pro, comment en profiter

Google a décidé de passer à l'offensive en offrant 2 mois d'abonnement à Stadia Pro. On vous explique comment en profiter.

Après avoir lancé l’offre Stadia Pro à ceux qui ont acheté le pack avec la manette et le Chromecast Ultra, Google est passé à l’offensive dans les 14 pays où Stadia Pro est déjà disponible. Google a décidé d’offrir deux mois d’abonnement à Stadia Pro à tous les joueurs qui s’inscriront sur Stadia.com avec une adresse Gmail. Vous n’avez pas besoin du pack de base pour accéder à cette offre, mais simplement d’une manette de jeu, de Chrome et d’une relativement bonne connexion internet. Pour les joueurs qui payent déjà, ne vous inquiétez pas, Stadia Pro ne sera pas facturé les deux prochains mois.

Avec l’abonnement Pro, vous bénéficiez de l’accès libre à neuf jeux, dont GRID, Destiny 2 : The Collection et Thumper. Comme tous les précédents mois, plusieurs jeux sont ajoutés pour compléter cette collection. Vous bénéficiez également de quelques promotions sur les jeux payants. D’ailleurs, sachez que si vous vous désabonnez au bout des deux mois, vous pourrez toujours accéder à Stadia et conserverez les jeux que vous aurez achetés, y compris les jeux achetés avec une réduction Stadia Pro.

Notez que l’offre sera déployée d’ici 48 heures, il se peut donc que ça ne soit pas encore disponible pour vous

Quelles limites pour l’offre gratuite ?

Au bout des deux mois, si vous décidez de ne pas garder Stadia Pro, vous passerez automatiquement sur l’offre gratuite. Avec l’offre gratuite, vous aurez toujours accès à Google Stadia mais dans une qualité de définition inférieure, vous n’aurez pas accès à la 4K ni au HDR. La définition sera bloquée en Full HD. La qualité sonore est également limitée au stéréo, au lieu du son surround 5.1 de l’offre Pro.

Pour ce qui est des jeux, avec l’offre gratuite de Stadia vous n’avez pas accès aux jeux gratuits, vous devrez donc acheter les deux du store de Google pour pouvoir utiliser Stadia. Seule l’offre Pro, habituellement disponible à 9,99 euros/mois.

Comment jouer à Google Stadia ?

Pour jouer sur Google Stadia, il suffit d’avoir une bonne connexion ainsi qu’un ordinateur portable ou un PC doté d’un navigateur Chrome, que ce soit Windows 10, Chrome OS ou macOS, mais aussi sur les smartphones Pixel, Galaxy S20… ainsi que le dongle Chromecast Ultra qui se connecte au port HDMI situé à l’arrière de votre téléviseur.

Quelle connexion pour jouer à Google Stadia ?

Théoriquement, une connexion ADSL stable peut suffire. Évidemment, il y a un débit minimum requis (faites le test, Google évoque 10 Mbit/s pour jouer en Full HD), mais le plus important est la stabilité et la latence de la connexion. Vous pouvez d’ailleurs jouer en Wi-Fi, mais il faudra également veiller à ce que l’environnement de connexion ne soit pas dégradé (Wi-Fi instable, pertes régulières de paquets de données, latence importante). Nous vous recommandons tout de même au moins du VDSL et si possible de la fibre optique.