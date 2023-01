Stadia est mort, mais Google a une dernière bonne nouvelle pour sa manette

Google déploie sur sa manette Stadia la prise en charge du Bluetooth LE. Cette (ultime) bonne nouvelle prouve que le contrôleur survivra au service qu'il était censé accompagné, et qui, lui, est bel et bien mort.

Fermé définitivement ce 18 janvier par Google, Stadia aura fait long feu sur le terrain des services de cloud gaming… mais sa manette va lui survivre. Comme promis la semaine dernière, le contrôleur Stadia profite désormais de la prise en charge du Bluetooth LE (Low Energy) nécessaire à sa compatibilité avec un maximum d’appareils (consoles, smartphones, tablettes, ordinateurs…).

En cours de déploiement depuis le 17 novembre, cette nouveauté devrait donc assurer une belle pérennité à la manette de Google, qui mise à plein sur l’ouverture à d’autres horizons. Un lot de consolation dont les utilisateurs de feu Stadia devront se contenter alors que les remboursements des contenus achetés sur le service se heurtent, eux, à de nombreux problèmes.

Si vous avez toujours votre contrôleur Stadia et que vous souhaitez activer ses nouvelles fonctionnalités Bluetooth, l’opération n’est pas bien compliquée. Allez pour commencer sur la page Stadia de Google. Il vous sera alors demandé de connecter la manette à votre PC à l’aide d’un câble USB. L’installation pourra ainsi se lancer. Une fois la mise à jour effectuée, votre contrôleur Stadia sera compatible avec vos autres appareils Bluetooth.

Stadians, you can now update your Stadia Controller’s firmware to enable Bluetooth Low Energy connections.

Find the update tool here: https://t.co/o0iU2x0NsV pic.twitter.com/SxzUYJyRrh

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 17, 2023