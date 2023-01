Ne jetez pas votre manette Stadia, elle peut encore servir

Ouf ! Google annonce que les manettes de Stadia auront une seconde vie. Le Bluetooth sera activé au cours de la semaine prochaine.

Stadia est mort, vive le cloud gaming ! En septembre 2022, Google annonçait la fin de Stadia, son service de jeu dans le cloud. Cette annonce ne s’est néanmoins pas faite sans heurts. Non seulement les développeurs l’ont appris presque en même temps que les joueurs, mais certains acheteurs ont rencontré des problèmes avec les remboursements promis par la firme de Mountain View.

Certes, les studios l’ont mauvaise, mais les clients n’ont pas à se plaindre : tous les achats concernant Stadia, qu’il s’agisse de hardware ou de jeux dématérialisés ont été remboursés sans condition. On pouvait néanmoins se poser certaines questions écologiques quant aux manettes.

Toutes celles et ceux qui ont acheté un kit Stadia ont reçu un Chromecast Ultra et une manette dédiée. Si la clé HDMI peut toujours être utilisée, la manette utilise un protocole propriétaire. Si elle se connecte bien au Chromecast en Bluetooth, elle fonctionne en réalité en Wi-Fi pour se connecter directement aux serveurs de Stadia, et ainsi réduire au maximum la latence.

Problème : ce système ne permet pas de l’utiliser sans fil avec un autre appareil. Avec la fin de Stadia fixée au 18 janvier, des milliers de manettes allaient donc perdre leur principal intérêt. Mais ne vous inquiétez pas, Google est sur le coup !

We've also got Bluetooth news: next week we'll be releasing a self-serve tool to enable Bluetooth connections on your Stadia Controller.

We'll share details here on release. pic.twitter.com/6vYomngfmA

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 13, 2023