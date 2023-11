Deux applications phares de Google ne vont plus être prises en charge par cette version d’Android

Google Chrome et Google Agenda ne recevront plus de nouvelles mises à jour et fonctionnalités sous Android Nougat, soit Android 7. Pour en profiter, un téléphone devra forcément s’appuyer sur Android 8. Au total, 3 % des utilisateurs sous Android sont concernés.

Une nouvelle petite page se tourne pour Google Chrome et Google Agenda. Ces deux applications phares du groupe américain ne vont en effet plus du tout recevoir de mises à jour et de nouveautés sur les smartphones utilisant une version d’Android relativement ancienne : Android 7, sortie en 2016 et connue sous le nom d’Android Nougat.

La nouvelle nous vient tout droit de TheSpAndroid et 9to5Google. Une nouvelle configuration minimale est ainsi requise pour continuer de profiter du support logiciel de Google. En l’occurrence et en toute logique, il faudra se munir d’Android 8 (Android Oreo, lancé en 2017) pour profiter des MAJ et des autres fonctionnalités d’Agenda et Chrome.

Des versions qui se font vieilles

Actuellement, Google Chrome tourne sous la version Chrome 119, comme vérifié par la rédaction. C’est donc la dernière itération susceptible d’être mise à jour sous Android 7. Les personnes concernées ont reçu un message de Google les invitant a update leur OS, si c’est bien évidemment possible selon les années de support dont le téléphone profite.

Évidemment, un appareil mobile tournant sous Android 7 commence terriblement à se faire vieux. On doute qu’il puisse encore profiter des mises à jour majeures d’Android. D’autant plus qu’à l’époque, la longévité logicielle de nos téléphones n’était pas aussi longue que celle d’aujourd’hui – 4 ans de MAJ majeures pour Samsung par exemple.

La nouvelle version de Chrome – la 120, donc -, devrait débarquer début 2024, toujours selon 9to5Google.

Que représente Android 7 dans le parc Android ?

Du côté de Google Agenda, Android 7.1 est lui aussi exclu de la fête. « Votre version actuelle d’Android n’est plus prise en charge. Veuillez mettre à jour votre système d’exploitation pour continuer à utiliser Google Agenda », est-il indiqué par Google. Tout comme Chrome, il faudra au minimum s’appuyer sur Android 8.

En mai 2023, Android 7 ne représentait que 3 % des appareils Android actuellement en circulation. Comme déjà mentionné plus tôt, un tel téléphone a probablement fait son temps. Surtout, il ne reçoit vraisemblablement plus aucune mise à jour de sécurité ou du système. Pour des questions de sécurité justement, un renouvellement du smartphone est peut-être une bonne idée.

