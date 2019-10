Amazon propose aujourd'hui une belle promotion pour l'ordinateur portable HP Envy 13-ah0007nf. Au lieu de 999 euros, le puissant laptop du constructeur américain est aujourd'hui disponible à 699 euros, soit une réduction de 300 euros sur son prix d'origine.

Votre ancien ordinateur portable tourne au ralenti et vous souhaitez investir dans une machine avec un bon rapport qualité/prix ? Nous avons la solution : le laptop HP Envy 13-ah0007nf se dote d’une fiche technique solide avec un tarif plus attractif qu’à l’accoutumée. Pour moins de 700 euros, il embarque un i7-8550U de 8ème génération avec un UHD Graphics 620 intégré, 8 Go de mémoire vive ou encore un SSD de 256 Go. Si on apprécie également son autonomie confortable (ainsi que sa charge plutôt rapide grâce à son bloc de 65 W), on aime surtout son lecteur d’empreintes digitales posé sur la tranche pour déverrouiller facilement et rapidement l’ordinateur.

Le HP Envy 13 en bref

Son design ultra minimaliste

Son capteur d’empreintes digitales sur la tranche

Ses performances de haute volée avec son i7 de 8ème génération

Son autonomie plus que confortable, estimée à plus de 14 heures

L’ordinateur portable HP Envy 13-ah0007nf est aujourd’hui proposé à 699 euros sur Amazon, contre 999 euros habituellement.

Retrouvez le HP Envy 13 à 699 euros sur Amazon

Le HP Envy 13 en détail

Le HP Envy 13-ah0007nf est un laptop au design ultra minimaliste. En plus d’inspirer la solidité, son revêtement totalement en aluminium est de toute beauté, même si la couleur argentée rappelle fortement l’esthétique d’un MacBook. Il intègre par ailleurs un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite. La disposition de ce dernier est plutôt pratique à l’utilisation, il permettra en effet de déverrouiller l’ordinateur en le prenant simplement dans les mains.

Son écran IPS LCD de 13,3 pouces affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels est de bonne qualité. On apprécie surtout ses bordures extrêmement fines pour favoriser le sentiment d’immersion. Autre élément pratique, sa charnière métallique vient légèrement incliné l’ordinateur pour une frappe plus confortable. De plus, les quatre haut-parleurs personnalisés par les experts Bang & Olufsen apportent un son de qualité.

Mais qu’en est-il des performances de cette machine ? Il embarque un i7-8550U de 8ème génération avec une partie graphique UHD 620 intégrée, 8 Go de mémoire vive en DDR3 et un SSD de 256 Go. Avec une telle configuration, autant vous dire que l’ordinateur portable du constructeur Hewlett-Packard peut répondre à la majorité des usages (navigation web, streaming, productivité, etc.). Pour les jeux vidéo, il est capable de faire tourner quelques jeux, mais ne vous attendez pas à une qualité graphique optimale. Il compense cependant avec une autonomie très confortable, estimée à plus de 14 heures selon le constructeur.