Le nouveau MacBook Pro de 16 pouces est vendu à un prix très onéreux, on ne dit donc pas non à une petite réduction. Au lieu de 2 699 euros, on trouve aujourd’hui le laptop premium d’Apple à 2 469 euros grâce à une vente flash sur Rue du Commerce.

Le MacBook Pro de 16 pouces a récemment été officialisé en novembre dernier, il remplace désormais le format 15 pouces. Au quotidien, c’est un outil puissant doué de mobilité qui ne vous fera pas défaut avec son Intel Core i7 de neuvième génération, ses 16 Go de RAM ou encore sa Radeon Pro 5300M. Il reprend d’ailleurs le clavier en ciseau des précédents modèles, et non le controversé clavier papillon. Il accueille une nouvelle batterie plus performante.

Le MacBook Pro 16″ en bref

Un écran 16 pouces de toute beauté

Quand la puissance et la mobilité ne font qu’un

Une meilleure autonomie grâce à sa nouvelle batterie Li-po de 100 Wh

Par le biais d’une vente flash, l’Apple MacBook Pro 16 pouces est aujourd’hui disponible à 2 469 euros sur Rue du Commerce, soit une remise de 230 euros sur son prix d’origine. L’offre est compatible avec le pack reprise de Rue du Commerce, qui consiste à ce que votre produit soit remboursé à 80 % de sa valeur pendant un an.

Il est également disponible à 2 564 euros sur Amazon.

Le MacBook Pro 16 pouces est le remplaçant du modèle 15 pouces. Hormis la diagonale, il intègre toujours une dalle Rétina propulsée par la technologie True Tone afin d’afficher des millions de couleurs à l’écran. On retrouve également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil.

Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 hexacoeur de 9ème génération, cadencé à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz), et une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration délivre suffisamment de puissance pour répondre à tous les besoins, même pour jouer à des jeux gourmands. De plus, il est équipé d’un SSD de 512 Go.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve quatre ports USB-C (Thunderbolt 3), un port casque et le port d’alimentation.

