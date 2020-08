MacBook Pro : la charge par induction et des bords très fins seraient au porgramme

Selon le site Patently Apple, les prochains MacBook Pro pourraient arborer des bords ultrafins comme la concurrence et embarquer un module de recharge rapide sans fil.

À quoi ressemblera la rentrée d’Apple ? Personne ne le sait vraiment. Tim Cook et les siens ont bien dans leur besace de nouveaux iPhone, Apple Watch, iPad et autres MacBook Pro. Mais bien avisé celui qui pourrait prédire la date de la prochaine keynote où tout serait dévoilé. Entre la pandémie de coronavirus et la situation en Californie frappée par de multiples incendies, la marque à la pomme semble bien en difficulté pour tenir son calendrier habituel et organiser son événement début septembre.

Mais, les prochains produits sont bien en approche. Les iPhone 12 et la montre connectée pourraient alors arriver au plus tôt en octobre, ou mi-novembre comme le prédisent certains leakers. Les MacBook Pro paraissent, quant à eux, tenir leur timing automnal et les premières déclinaisons sous ARM en approche.

Selon le site Patently Apple, spécialiste pour débusquer les brevets déposés ou obtenus par la marque aux quatre coins du monde, les prochains modèles pourraient être équipés de bordures ultrafines.

Fini les gros bords

Le site a repéré de nouveaux brevets de conception obtenus par Apple auprès de l’Office des brevets de Hong Kong. La marque y a versé des photos et dessins du produit fini. Ce qui laisse sous-entendre une arrivée imminente, car le géant californien ne laisse que très rarement filer autant d’informations si son lancement n’est pas proche.

Un brevet de conception obtenu par Apple pour des bords fins sur un MacBook Pro // Source : Patently Apple La fiche technique du brevet de conception pour des bords fins sur un MacBook Pro // Source : Patently Apple Un brevet de conception obtenu par Apple pour des bords fins sur un MacBook Pro // Source : Patently Apple

Les prochains MacBook Pro devraient enfin s’affiner comme le fait déjà la concurrence, tels les MateBook de Huawei, offrant ainsi un design plus élégant et une surface d’écran appréciable dans le châssis. Le brevet de conception limite les informations fournies, mais donne un large aperçu des éléments du produit. Ainsi, on apprend que la TouchBar pourrait obtenir une protection supplémentaire sur les prochains ordinateurs. Mais cela ne semble concerner que les MacBook Pro.

Recharger son iPhone sur son MacBook Pro

Par ailleurs, le site Digitimes a également appris que de prochains MacBook Pro pourraient embarquer un nouveau composant inédit. Il s’agirait d’un module permettant au MacBook Pro de proposer la charge rapide par induction au niveau de la zone de repose-mains de l’appareil. Le site indique que les fournisseurs de ces ponts redresseurs en verre passivé ont dû mettre les bouchées doubles et seront en mesure de répondre à la forte demande de livraisons au troisième trimestre. Ces ponts ont de multiples usages possibles, dont la gestion de la charge rapide et possible charge rapide inversée.

L’an dernier, Apple avait déjà obtenu un brevet pour une charge inversée du MacBook qui pourrait alors recharger des appareils types iPhone ou Apple Watch en les déposant certaines zones de l’ordinateur, voire même sur l’appareil refermé.