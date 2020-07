Le premier MacBook ARM pourrait être proposé à moins de 1000 euros

Disparu depuis quelques années des gammes d'Apple, le MacBook 12 pouces pourrait faire son retour avec un processeur ARM sous le capot. Ça on s'en doutait. Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que l'appareil serait aussi l'ordinateur portable le plus abordable lancé par Apple depuis des années.

On se pince pour y croire, mais le prochain MacBook 12 pouces pourrait bien être, et de loin, le laptop le plus accessible d’Apple. D’après un leaker (@komiya_kj), le nouvel ultraportable de la firme à la pomme, équipé pour la première fois d’un processeur ARM Apple Silicon, serait proposé à un prix de départ de 799 dollars, soit un peu plus de 680 euros hors taxes.

Si l’on tablera plutôt sur un tarif de 800 à 900 euros en France, une fois les taxes appliquées, l’appareil n’en resterait pas moins nettement plus abordable que l’actuel MacBook Air 2020, proposé à partir de 1199 euros (pour un Core i3 dual-core, 8 Go de LPDDR4X et un SSD de 256 Go). Reste à savoir quelle sera, justement, la fiche technique de ce MacBook 12 pouces.

Un processeur à 12 coeurs et une présentation fin octobre ?

S’il est difficile de prédire quelles seront les performances de ce premier MacBook ARM, les rumeurs portent à croire qu’il sera en tout cas équipé d’une puce pourvue de 12 coeurs (potentiellement 4 coeurs ‘big’ pensés pour les tâches lourdes et 8 coeurs ‘LITTLE’ conçus pour les activités moins gourmandes en puissance). Ce SoC serait, par ailleurs, gravé selon le nouveau protocole de gravure en 5 nm, mis au point par TSMC et utilisé pour les futures puces A14. Cette caractéristique devrait permettre une meilleure efficacité énergétique que celle permise par le dernier iPad Pro et son processeur A12Z (gravé en 7 nm).

Quant à la présentation de ce nouveau MacBook 12 pouces, elle interviendrait, selon plusieurs rumeurs, à l’occasion d’un événement spécial organisé le 27 octobre, après la keynote de présentation des iPhone 12 début septembre.

Reste qu’avec un tarif inférieur à 1000 euros et une puce ARM 5nm plus récente de conception, le MacBook 12 Pouces pourrait en partie voler la vedette à l’iPad Pro (proposé à partir de 899 euros en version 11 pouces). Il sera intéressant de voir comment Apple parvient à faire cohabiter ces deux produits dans son catalogue.