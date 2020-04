Apple : la prochaine mise à jour de macOS veillera sur la batterie de votre MacBook

A la manière d'iOS 13, qui empêche désormais momentanément la recharge à 100% sur iPhone lors d'une charge de nuit, par exemple, la prochaine version de macOS Catalina va bientôt tâcher de limiter l'usure des composants chimiques de la batterie des MacBook.

« Battery Health Management », c’est le nom donné à une nouvelle fonctionnalité qu’Apple prévoit de déployer avec la prochaine mise à jour de macOS Catalina 10.15.5, disponible dès aujourd’hui pour les développeurs. Cette nouveauté, qui sera activée par défaut une fois déployée, vise à ralentir la détérioration des éléments chimiques de la batterie des MacBook en adoptant un nouveau protocole de recharge.

Apple table dans les faits sur une fonction, similaire à celle déployée il y a quelques mois sur iOS 13, qui empêche la recharge à 100% dans certaines conditions d’utilisation, comme lors d’une charge de nuit ou lorsque le MacBook est raccordé à un écran en Thunderbolt 3 sur une longue durée, par exemple.

Vers un indicateur de recharge tronqué… pour le bien de votre batterie

Comme l’explique The Verge, la chose implique toutefois une petite triche au niveau de l’indicateur de recharge. Dans certains cas, votre MacBook pourra en effet afficher un pourcentage d’autonomie de 100% ne reflétant pas son niveau réel de recharge. En d’autres termes, avec ce mode actif, un MacBook rechargé à 100% sur le papier pourra en réalité n’être chargé qu’à 90 ou 95% afin de préserver la batterie d’une recharge trop longue et préjudiciable à ses composants chimiques.

Apple explique que cette fonctionnalité ne devrait avoir qu’un impact négligeable sur l’autonomie des appareils éligibles (MacBook compatibles Thunderbolt 3, MacBook Pro lancés après 2016 et MacBook Air modèles 2018 et 2020). Le groupe ne va toutefois pas plus loin dans le détail et n’indique pas le pourcentage exact d’autonomie qu’il faudra retrancher.

Une fonctionnalité qu’il sera possible de désactiver

Désactivable à l’envie par l’utilisateur depuis les réglages d’alimentation de macOS (vraisemblablement depuis Préférences système -> Économiseur d’énergie -> onglet Batterie), cette nouveauté s’adaptera automatiquement aux habitudes d’utilisation et bénéficiera en tout premier lieu aux personnes ayant l’habitude de laisser leur MacBook branché en permanence ou presque.

Apple explique notamment que son nouveau mode s’activera (ou non) en fonction de nombreux paramètres, tels que la température ambiante, le taux d’utilisation du processeur ou encore les habitudes de recharge. On apprend enfin que les données collectées pour permettre à cette fonction d’opérer seront traitées localement sur le mac. Ces informations ne pourront être communiquées à Apple qu’avec le consentement de l’utilisateur… et seront alors traitées de manière anonyme.