La Microsoft Xbox One X, la plus puissante des Xbox pour le moment, est à son plus bas prix

Darty vient de mettre en vente deux packs de la Xbox One X à un très bon prix.

Si vous êtes à la recherche d’une Xbox One X, alors vous allez être avis – c’est la console de jeux la plus puissante au monde, et nous avons une super offre. En effet, elle est disponible à 269,99 euros chez Darty, avec deux packs différents : une manette et le jeu Gears 5 ou une manette avec le jeu Forza Horizon 4 et son DLC Lego.

Si vous avez envie de profiter de votre écran 4K UHD, la Xbox One S à 99,99 euros ne sera peut-être pas la meilleure option. La One X fera mieux. Cette Xbox One X fait face à la PlayStation 4 Pro, avec un APU signé AMD, gravé en 16 nm, avec une partie CPU s’appuyant sur 8 cœurs à 2,3 GHz dérivés de l’architecture Jaguar, une partie GPU avec 40 Compute units cadencées à 1 172 MHz, pour une puissance de calcul brute de 6 TFLOPS. Côté mémoire, vous pourrez compter sur 12 Go de mémoire RAM GDDR5 sur un bus à 384 bits offrant une bande passante de 326 Go/s. Le lecteur optique, à l’instar de celui de la Xbox One S, est capable de lire les UHD Blu-ray.

Il n’y a pas besoin de disposer d’un téléviseur 4K pour profiter de graphismes améliorés précise Microsoft. Le rendu s’effectue en 4K native quand cela sera possible (si le jeu est compatible) et l’image est ensuite réduite en 1080p si le téléviseur n’est pas capable d’afficher de la 4K. Des filtres sont aussi appliqués afin d’affiner quelque peu les graphismes.

Bref, en attendant la Xbox Series X, la One X est la plus puissante des Xbox.