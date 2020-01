Soldes Xbox One ou PS4 : elles entament leur dernière année avec de belles promotions

En 2020, la Xbox One et la PS4 tireront leur révérence, elles seront remplacées par une nouvelle génération en fin d'année. La bonne nouvelle : c'est qu'elle profitent de belles promotions pendant les ces soldes d'hiver. Résumé des offres.

Nous sommes en 2020, la Xbox One et la PS4 vivent donc leur dernière année. Microsoft comme Sony ont officialisé le nom de leur future console — Xbox Series X et PS5 — ainsi que leur de date de sortie approximative : fin 2020. Baroud d’honneur donc pour ces deux machines qui auront eu une belle vie.

La bonne nouvelle, c’est comme pour beaucoup de produits qui arrivent au bout de leur carrière, les prix ont tendance à baisser, et à fortiori lors d’événement comme les soldes. Nous avons donc compilé ici les meilleures promotions sur les deux meilleures ennemies. Car après tout, même si le tocsin sonne, les deux consoles ont encore beaucoup à offrir. Elles ont leur catalogue passé bien évidemment, mais aussi les jeux futurs.

Du côté de chez Sony, on pense notamment à des jeux comme The Last of Part 2, ou le remake de Final Fantasy VII ou encore Ghost of Tsushima. Chez Microsoft, nous aurons droit à Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps et Minecraft Dungeon. Les deux consoles se partageront également de très gros titres comme Cyberpunk 2077, le remake de Resident Evil 3, Watch Dogs et, avec un peu de chance, Elden Ring de From Software. Par ailleurs, il est aussi important de rappeler que les consoles ne deviennent pas instantanément obsolètes à la sortie d’une nouvelle génération.

NB : par nature, les offres promotionnelles ne sont pas éternelles. Nous nous assurons de la véracité des informations avant publication, mais il se peut que les prix évoluent rapidement.

Univers Xbox

Xbox One X 1 To + Jedi Fallen Order : 319 euros

La plus puissante des consoles du marché a été lancée à 499 euros fin 2017, elle est affichée à 319 euros chez Cdiscount avec un jeu récent, et plutôt bon : Jedi Fallen Order. Rappelons que la One X est capable de délivrer un vrai flux UHD sur certains jeux. Que cela soit en 4K ou non, vous profiterez de meilleurs graphismes et d’un meilleur framerate. C’est la solution idéale pour ceux qui disposent d’un téléviseur UHD et HDR. Notez que vous avez également un mois d’essai au Xbox Live et au Xbox Game Pass.

Vous trouverez également un pack au même prix avec Forza Horizon 4 Lego.

Si vous préférez la Fnac, le pack avec Forza Horizon 4 Lego est à 10 euros de plus, soit 329 euros.

Xbox One S : 249 euros avec 5 jeux

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance de la One X, la Fnac propose un pack Xbox One S avec 5 jeux et une manette supplémentaire pour 249 euros. Cela sera parfait pour se lancer dans l’univers Xbox. On regrettera toutefois que 3 des jeux du pack ne soient pas exclusifs à la console de Microsoft : GTA V, Red Dead Redemption 2 et Jedi Fallen Order, un peu dommage si l’on en a déjà profité sur une autre plateforme. Vous avez en revanche Gears 5 et Forza Horizon.

Jeux Xbox

Malheureusement, les marchands dont plutôt avares pour ce qui est de promotions sur les jeux. Nous avons toutefois trouver quelques promotions sur certains soft plus ou moins datés chez Boulanger comme :

Manettes Xbox

Si vous cherchez une manette, vous en trouverez chez Amazon à 39 euros ainsi que chez Cdiscount au même prix

Univers PS4

PS4 Pro 1 To : 269 euros

La PS4 Pro est arrivée en 2016, soit 3 ans après la console originale. C’est le modèle boosté de console de Sony. Elle est propulsée par 4,2 téraflops de puissance (contre 1,84 téraflops sur la PS4 classique) et 8 Go de mémoire vive, ce qui lui permet notamment de faire tourner certains jeux compatibles en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR et des graphismes améliorés quand cela a été prévu par les développeurs. Vous la trouverez à 269 euros chez Rakuten avec le Code Promo CR30.

Ce code étant toutefois limité en quantité, s’il n’est plus disponible lorsque vous lisez cet article sachez qu’elle est également disponible à 299 euros chez Cdiscount.

PS4 Slim

Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de promo pour la PS4 Slim. Nous mettrons à jour cet article si nous en dénichons.

Jeux PS4

Comme pour la Xbox, Boulanger propose des offres sur plusieurs jeux dont :

Cdiscount a également quelques propositions dont :

Manette PS4

Malheureusement il n’y a pas de promotion sur les manettes PS4 en ce moment.

