Soldes d’hiver 2020 : toutes les meilleures offres en DIRECT

Les soldes d'hiver 2020 ont débuté ce mercredi 8 janvier. Une fois encore les marchands vont proposer des réductions sur de nombreux produits, voici les meilleures offres tech retransmises au fur et à mesure que nous les dénichons, en direct.

8 janvier 2020, l’heure des soldes d’hiver a sonné. Comme lors de chaque événement commercial, l’équipe Bons Plans de Frandroid se mobilise pour vous proposer les meilleures offres tech. Nous publierons dans cet article les bons plans en direct. Autrement dit, ils seront publiés au fur et à mesure que nous les dénichons chez les différents marchands ou que nous les publions en bonne et due forme dans des articles dédiés.

Nous sélectionnons ces offres sur deux critères principaux : la réduction par rapport au prix de commercialisation initiale, ou la qualité du produit même si la réduction n’est pas mirobolante. La bonne nouvelle est que bien souvent, les deux critères se croisent pour profiter des meilleurs produits au meilleur prix.

Les soldes d’hiver débuteront (en France Métropolitaine) le mercredi 8 janvier et dureront 4 semaines pour se terminer le 4 février 2020. Voici une liste des boutiques en ligne qui proposent des promotions pendant les soldes d’hiver 2020 :

Nous vous conseillons également notre page dédiée aux soldes d’hiver où vous retrouverez tous les articles liés à l’événement.

Les meilleurs bons plans en direct

Notez que d’autres offres des soldes sont disponibles sur cette page dédiée avec de nombreux dossiers.

Ce flux est rafraîchi automatiquement toutes les 5 minutes, vous pouvez le faire manuellement en cliquant ici.

Samsung Galaxy S10e à 459 euros

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone compact de la série S10 du constructeur coréen. Avec son look borderless et sa petite diagonale de 5,8 pouces, il tient agréablement en main et c’est bien là son meilleur atout face aux autres membres de sa famille. Il ne dépassera pas non plus de votre poche. Avec l’interface One UI, tout est d’ailleurs facilement accessible à portée de pouce pour apprécier pleinement l’expérience utilisateur.

Samsung Galaxy A50 : 269 euros

Le Galaxy A50 est le smartphone de milieu de gamme par excellence. il descend sous la barre des 300 euros pendant les soldes. Il condense toute le savoir-faire de Samsung avec notamment un écran AMOLED de 6,4 pouces et l’excellente interface One UI. L’un des meilleurs terminaux de 2019, cela ne change pas en ce début d’année.

Il est également disponible en pack avec une protection d’écran et une coque à la Fnac pour 299 euros.

Samsung Galaxy A70 : 349 euros

Grand frère du A50, le Galaxy A70 fait un bond en avant sur la diagonale d’écran avec 6,7 pouces, toujours en AMOLED, mais aussi sur les performances un processeur Qualcomm Snapdragon 670 et sa partie photo s’articulent autour de trois capteurs, dont un principal de 32 mpx, mais aussi un capteur ultra grand-angle. Avec sa belle batterie de 4500 mAh, il pourra tenir deux jours sur une seule charge si vous n’abusez pas trop de Fortnite.

Apple iPhone XR : 564 euros

L’iPhone XR est le smartphone le plus vendu de 2019. Le téléphone Apple le moins cher de l’année dernière reste un excellent produit. et excellent LCD de 6,1 pouces et de la reconnaissance faciale FaceID, particulièrement sécurisé. Son processeur A12 Bionic qui n’a pas perdu grand-chose de sa superbe. L’ensemble reste fluide en toute circonstance, y compris dans les jeux. La partie photo, bien qu’elle ne se compose que d’un seul capteur, reste également de bonne facture.

Xiaomi Mi 9 : 269 euros après ODR

Lancé à 499 euros fin février 2019, le Xiaomi Mi 9 est le téléphone référence de la gamme Mi 9 de Xiaomi, s’il y a eu quelques cousins depuis, c’est lui qui a défini les codes de cette très populaire série du fabricant chinois. Le Mi 9 propose notamment un écran Amoled de 6,39 pouces, un capteur d’empreinte digital sous l’écran ou encore un triple capteur photo, dont le principal est de 48 mégapixels, et vous avez également un capteur ultra grand-angle et un téléphoto 2x. Sans faute enfin sur les performances grâce au Snapdragon 855 de Qualcomm.

AirPods 2 : 149 euros

Rue du Commerce propose les célèbre AirPods 2, avec leur boitier de recharge filaire, pour 149 euros au lieu de 179 euros. Il n’y pas plus vraiment besoin de les présenter : ce sont écouteurs True Wireless parfaits pour accompagner votre iPhone. Tout simplement.

Galaxy Tab S5e : 399 euros

La Samsung Galaxy Tab S5e n’est pas une tablette haut de gamme, mais ce n’est pas non plus le premier prix. Elle se positionne entre les Galaxy Tab A et S6 pour apporter une solution intermédiaire à celles et ceux qui souhaitent avoir une bonne tablette sous Android sans pour autant casser sa tirelire. Pendant les soldes, elle passe d’un prix de lancement de 449 à 399 euros.

price_button title= »Retrouvez la Samsung Galaxy Tab S5e à 399 € sur Darty » link= »https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7735&awinaffid=275081&clickref=frandroid&p=https%3A%2F%2Fwww.darty.com%2Fnav%2Fachat%2Finformatique%2Fportables%2Ftablette%2Fsamsung_tab_s5e_wf_64_bk.html » nofollow= »Y » codepromo= » » merchant= »Darty »]

Pack Samsung Galaxy Tab A (2019) : 199 euros

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est pensée pour pour un usage familial. Avec son écran 10 pouces, elle sera parfaite pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming et même jouer à des jeux en 2D. Pour le soldes d’hiver, elle passe à 199 euros, contre 219 habituellement et vous avez une coque de protection en prime dans ce pack.

Nvidia GeForce RTX 2070 Super : 509 euros

Le GPU est sorti durant l’été 2019, il ne sera donc pas renouvelé tout de suite. La RTX 2070 fait partie des puces haut de gamme de Nvidia, même si elle reste devancée par 2080. Toujours est-il qu’elle sera très largement suffisante pour profiter de vos jeux dans la meilleure qualité possible. Comme toutes les cartes « RTX », elle supporte le Ray Tracing pour de superbes effets de lumières et de transparences.

PS4 Pro (1 To) à 289 euros

C’est la dernière année de la PS4, mais la console a encore quelques beaux jours devant elle grâce aux nombreuses sorties importantes prévues pour 2020 dont The Last of Us 2. Elle est proposée avec une réduction de plus de 100 euros et voit ainsi son prix tomber à 289 euros. C’est tout de même plus de 25% de réduction.

Trottinette électrique Go Ride 80 Pro « Night Edition » à 159 euros

Si vous cherchez une trottinette électrique à petit prix, la Go Ride 80 Pro fera parfaitement l’affaire. Cette trottinette proposée en direct par Cdiscount offre un moteur de 350W qui suffit à atteindre la vitesse maximale de 25 km/h conformément à la réglementation. Son autonomie annoncée est de 25 km, mais vous ferez certainement moins en pratique. On apprécie également les suspensions à l’avant et à l’arrière ainsi que les pneus pleins qui évitent les crevaisons.

Ninebot ES2 : 299 euros

Traditionnellement proposée à 399 euros, la trottinette électrique Ninebot ES2 perd 100 euros pendant les soldes d’hiver. Elle est donc affichée à 299 euros. Célèbre trottinette, le ES2 est avec la Xiaomi M365 l’une des pionnière du marché. Avec sa vitesse maximale de 25 km/h et un phare elle est conforme à la nouvelle réglementation. Son autonomie annoncé est de 25 km, mais elle fait bien évidemment un peu moins en pratique.

Vous pouvez également ajouter une batterie supplémentaire, elle aussi soldée, à 85 euros au lieu de 170 habituellement. Elle vous fait gagner environ 20 km d’autonomie.

SSD PNY 240 Go

Un SSD c’est toujours utile non ? Ce modèle de 240 de Go est disponible à 26 seulement chez Cdiscount. C’est une petite promotion, mais c’est toujours bon à prendre.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSLou Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 07 janvier Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go 4,99€ 9,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen : 57 Mb/s Débit montant moyen : 13 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 87% Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 5Go/mois Options Forfait ajustable Pendant 1 an RED SFR Forfait 4G - 60 Go 12 janvier Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go 31 janvier Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ 19,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen : 34 Mb/s Débit montant moyen : 7 Mb/s Couverture 4G Population : 93% Couverture 4G Territoire : 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 4Go/mois Pendant 1 an Tous les forfaits 4G

Le bloc suivant vous permet de tester l’éligibilité de votre logement, il suffit de rentrer votre adresse pour visionner les offres adaptées.

Notes et informations

Normalement le flux va se rafraîchir tout seul, mais vous pouvez le forcer en actualisant tout simplement cette page ou en cliquant ici. Notez que par essence, une promotion ne dure pas éternellement. Nous vérifions la validité des offres avant la publication, malheureusement il se peut qu’elles ne soient plus disponibles quelques heures après, notamment lorsque les stocks sont minces. Si vous tombez sur une offre qui n’est plus valide, n’hésitez pas à nous le faire remarquer en commentaires.

Sachez également que les liens qui vous redirigent vers les e-commerçants sont affiliés. Cela signifie que nous touchons une commission si vous effectuez un achat en suivant une des offres que nous recommandons. Cela rémunère notre média et cela ne modifie pas le prix de vente final de votre achat. Les liens affiliés sont signalés par un petit icône. Enfin, si un lien ne fonctionne pas, il vous suffit de désactiver l’AdBlock sur frandroid.com (cela peut bloquer certains liens).

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.