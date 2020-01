Soldes 2020 : le TOP des offres de la deuxième démarque en DIRECT

Les soldes d'hiver 2020 ont débuté le mercredi 8 janvier et se poursuivent jusqu'au 4 février. Une fois encore les marchands vont proposer des réductions sur de nombreux produits, voici les meilleures offres tech retransmises au fur et à mesure que nous les dénichons, en direct.

Les soldes d’hiver entament leur deuxième démarque. Comme lors de chaque événement commercial, l’équipe Bons Plans de Frandroid se mobilise pour vous proposer les meilleures offres tech. Nous publierons dans cet article les bons plans en direct. Autrement dit, ils seront publiés au fur et à mesure que nous les dénichons chez les différents marchands ou que nous les publions en bonne et due forme dans des articles dédiés.

Nous sélectionnons ces offres sur deux critères principaux : la réduction par rapport au prix de commercialisation initiale, ou la qualité du produit même si la réduction n’est pas mirobolante. La bonne nouvelle est que bien souvent, les deux critères se croisent pour profiter des meilleurs produits au meilleur prix.

Les soldes d’hiver débuteront (en France Métropolitaine) le mercredi 8 janvier et dureront 4 semaines pour se terminer le 4 février 2020. Voici une liste des boutiques en ligne qui proposent des promotions pendant les soldes d’hiver 2020 :

Nous vous conseillons également notre page dédiée aux soldes d’hiver où vous retrouverez tous les articles liés à l’événement. En exclusivité pour les lecteurs de Frandroid, vous pouvez d’une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 100 euros en passant par Acheter sur Google avec notre code promo « FRANDROID916« . Nous avons sélectionné les meilleures promotions disponibles avec Acheter sur Google rien que pour vous.

Les meilleurs bons plans en direct

Notez que d’autres offres des soldes sont disponibles sur cette page dédiée avec de nombreux dossiers.

Ce flux est rafraîchi automatiquement toutes les 5 minutes, vous pouvez le faire manuellement en cliquant ici.

11h07 - iPhone XS : 679 euros

Le smartphone d’Apple profite d’une réduction supplémentaire de 20 euros pour bien commencer la deuxième démarque. C’est une très belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount, donc avec une garantie de deux ans.

10h54 - Sony WF-1000MX3 : 191 euros

Les WF-1000XM3 sont aujourd’hui les meilleurs écouteurs true wireless que vous trouverez sur le marché pour accompagner votre smartphone Android. Les utilisateurs d’iPhone préféreront sans doute les AirPods Pro.

10h47 - Galaxy Tab A 2019 : 176 euros

Si vous souhaitez acquérir une tablette pas chère pour naviguer sur Internet et regarder des vidéos, ne vous jetez pas sur les références abordables inconnues au bataillon. Il y a de bien meilleures solutions à petit prix à envisager, dont fait justement partie la Samsung Galaxy Tab A (2019). Cette tablette abordable du constructeur coréen a le mérite de proposer une fiche technique suffisante pour cet usage multimédia, tout en offrant un confort d’utilisation inégalable avec l’interface One UI. Elle passe à 176 euros grâce à notre code exclusif FRANDROID916.

Les offres de la première démarque toujours en ligne

Pixel 3a : 325 euros

Les meilleures photo à moins à de 400 euros sont maintenant à 325 euros avec notre code promo FRANDROID916. Si vous recherchez un smartphone doué en photo pour moins de 400 euros, le Pixel 3a est recommandable les yeux fermés. Avec sa solution photographique héritée des excellents Pixel 3 et 3 XL, le smartphone abordable de Google est tout simplement capable de capturer des clichés d’une qualité équivalente aux flagships, même de nuit.

Nvidia Shield TV 2019 : 148 euros

Deux années après, Nvidia a décidé de dévoiler une (ou deux ?) nouvelle version de sa box Android TV : la Nvidia Shield TV 2019. Ce n’est pas le modèle Pro, mais le modèle classique avec son design cylindre aussi discret qu’original. Aujourd’hui, on vous offre la possibilité de l’obtenir moins chère qu’à l’accoutumée grâce à notre code exclusif.

Au lieu de 159,99 euros, la modèle 2019 de la Nvidia Shield TV descend aujourd’hui à 148 euros en utilisant le code promo FRANDROID916 sur la plateforme « Acheter sur Google ».

La PS4 Pro a droit à des promotions, sa concurrente, le Xbox One X également. Elle est disponible avec le jeu Jedi : Fallen Order à 319 euros au lieu de 499 euros. Rappelons que cette version améliorée de la Xbox One est capable de délivrer un flux 4K HDR. C’est à l’heure actuelle la console la plus puissante du marché.

L’iPhone 11 Pro est passé par là entre temps, mais la flagship d’Apple de l’année dernière est toujours un super produit… surtout quand il est à 699 euros pendant les soldes.

Le G910 Orion Spectrum est le clavier gaming haut de gamme de Logitech, tous ses atours le prouvent : switchs mécaniques maison, rétroéclairage RGB, 9 touches Macro et bien sûr l’antighosting et tout le reste. Bref, un bien chouette clavier proposé à 127 euros au lieu de 169.

L’Apple Watch 3 n’est pas aussi fournie que les séries 4 ou 5 mais elle une montre connectée hautement recommandable pour les possesseurs d’iPhone. Elle est disponible à 212 euros via Acheter sur Google et grâce à notre code promo exclusif : FRANDROID916.

La RTX 2060 Super conviendra parfaitement à tous les joueurs qui utilisent un écran Full HD. Avec cette définitions il pourront facilement profiter de tous les jeux, même les plus récents, dans la meilleure qualité possible pour 339 euros au lieu de 400 environ habituellement.

Les AirPods Pro sont parmi les meilleurs écouteurs True Wireless du marché et le choix évident pour les possesseur d’iPhone. Vous économiser 20 euros grâce à notre code promo exclusif FRANDROID916 pour Acheter sur Google.

Retrouvez les AirPods Pro à 259 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Le Google Home est l’enceinte connectée de référence de Moutain View. Toutes les joies de l’assistant et une puissance sonore suffisante pour la grande majorité des pièces à vivre avec une qualité tout à fait acceptable. Elle ne coûte que 74 euros avec notre promo exclusif pour Acheter sur Google « FRANDROID916 » contre 149 euros lors de son lancement.

Comme la PS4, la Xbox One sera remplacée par une nouvelle génération fin 2020, mais la console a encore beaucoup offrir et elle fonctionnera avec les services de cloud gaming de Microsoft. Vous pouvez vous offrir la One S avec 5 jeux AAA : Star Wars Fallen Order, Red Dead Redemption 2 ou encore Gears 5, GTA V et Forza Horizon, une deuxième manette et 3 mois d’abonnement au Xbox Live Gold pour 249 euros.

Samsung Galaxy A50 : 269 euros

Le Galaxy A50 est le smartphone de milieu de gamme par excellence. il descend sous la barre des 300 euros pendant les soldes. Il condense toute le savoir-faire de Samsung avec notamment un écran AMOLED de 6,4 pouces et l’excellente interface One UI. L’un des meilleurs terminaux de 2019, cela ne change pas en ce début d’année.

Il est également disponible en pack avec une protection d’écran et une coque à la Fnac pour 299 euros.

Samsung Galaxy A70 : 349 euros

Grand frère du A50, le Galaxy A70 fait un bond en avant sur la diagonale d’écran avec 6,7 pouces, toujours en AMOLED, mais aussi sur les performances un processeur Qualcomm Snapdragon 670 et sa partie photo s’articulent autour de trois capteurs, dont un principal de 32 mpx, mais aussi un capteur ultra grand-angle. Avec sa belle batterie de 4500 mAh, il pourra tenir deux jours sur une seule charge si vous n’abusez pas trop de Fortnite.

Galaxy Tab S5e : 399 euros

La Samsung Galaxy Tab S5e n’est pas une tablette haut de gamme, mais ce n’est pas non plus le premier prix. Elle se positionne entre les Galaxy Tab A et S6 pour apporter une solution intermédiaire à celles et ceux qui souhaitent avoir une bonne tablette sous Android sans pour autant casser sa tirelire. Pendant les soldes, elle passe d’un prix de lancement de 449 à 399 euros.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’abonnement ADSLou Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 60 Go 20 janvier Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 14 janvier Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 19,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen : 34 Mb/s Débit montant moyen : 7 Mb/s Couverture 4G Population : 93% Couverture 4G Territoire : 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 4Go/mois Pendant 1 an Série spéciale B&You - 60 Go 04 février Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 11,99€ Découvrir Réseau Bouygues Telecom Débit descendant moyen : 45 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Tous les forfaits 4G

Le bloc suivant vous permet de tester l’éligibilité de votre logement, il suffit de rentrer votre adresse pour visionner les offres adaptées.

Notes et informations

Normalement le flux va se rafraîchir tout seul, mais vous pouvez le forcer en actualisant tout simplement cette page ou en cliquant ici. Notez que par essence, une promotion ne dure pas éternellement. Nous vérifions la validité des offres avant la publication, malheureusement il se peut qu’elles ne soient plus disponibles quelques heures après, notamment lorsque les stocks sont minces. Si vous tombez sur une offre qui n’est plus valide, n’hésitez pas à nous le faire remarquer en commentaires.

Sachez également que les liens qui vous redirigent vers les e-commerçants sont affiliés. Cela signifie que nous touchons une commission si vous effectuez un achat en suivant une des offres que nous recommandons. Cela rémunère notre média et cela ne modifie pas le prix de vente final de votre achat. Les liens affiliés sont signalés par une petite icône « panier ». Enfin, si un lien ne fonctionne pas, il vous suffit de désactiver l’AdBlock sur frandroid.com (cela peut bloquer certains liens).

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.