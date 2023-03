Xbox, GameBoy, Wii, Megadrive, PS5 : on met fin à la guerre des consoles avec ce classement

L'équipe de Frandroid a classé les consoles de jeux vidéo sorties pendant les 40 dernières années environ pour encenser les meilleures et pointer du doigt les pires. Une tier list qui fait évidemment foi pour mettre fin aux débats incessants.

En 2023, nous parlons beaucoup de la PS5, de la Xbox Series X, de la Series S ou encore de la relativement récente Nintendo Switch Oled. Mais une question subsiste inexorablement dans tous les cœurs : quelle est la meilleure console de jeux vidéo ?

La réponse à cette question dépend forcément de plusieurs critères. Selon vos besoins, le produit à vous recommander ne sera pas le même. Cela n’a pas empêché une bonne partie de l’équipe de Frandroid (édito et vidéo) de classer arbitrairement et — avec un petit brin de mauvaise foi ici et là — une très grande partie des consoles sorties pendant les 40 dernières années environ.

Le classement ultime des consoles

Nous vous invitons donc à regarder notre vidéo pour savoir si la console de votre cœur a hérité du titre suprême de « Chèvre » — jeu de mots très habile basé sur la notion de GOAT (Greatest of all time) — ou de la distinction mal aimée « Claqué au sol ».

Il y a évidemment quelques niveaux intermédiaires. Au fur et à mesure de la vidéo, nous nous relayons pour positionner les différentes consoles jugées dans un tableau de type « tier list » pour construire progressivement notre classement.

PS2, Nokia N-Gage, Ouya, Sega Saturn… Notre classement est presque exhaustif. Mais encore une fois, il est arbitraire malgré les traits faussement objectifs qu’il se donne. À prendre avec légèreté et bonne humeur.

N’hésitez cependant pas à partager vos avis en commentaires de cet article. Toujours avec légèreté et bonne humeur. Le sujet ne mérite pas de s’écharper. Du moins tant que nous sommes toutes et tous d’accord pour dire que la meilleure console de l’histoire est évidemment [insérer un avis polémique].

