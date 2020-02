La dernière BONNE affaire des soldes avec la Huawei Watch GT Active à 99 euros

Pour les dernières heures de ces soldes d’hiver 2020, la Huawei Watch GT Active descend à moins de 100 euros sur Rue du Commerce, soit la moitié de son prix d’origine. C’est à prendre ou à laisser !

En comparaison de la Watch GT classique, la montre connectée de Huawei qui porte la mention Active ne se différencie uniquement que par son design, avec la couleur vert foncé de son bracelet d’une part, mais aussi son cadran mi-argenté mi-noir d’autre part. Certes, elle a depuis été remplacée par la nouvelle Huawei Watch GT 2, mais ce n’est clairement pas le même budget, d’autant plus qu’elle apporte toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée en 2020.

En bref

Le design élégant du modèle Active

Les nombreuses fonctionnalités, sous Lite OS

L’autonomie toujours très généreuse

Au lieu d’un prix barré de 229 euros, la Huawei Watch GT Active est aujourd’hui disponible à moins de 100 euros sur Rue du Commerce. On parle tout de même d’une remise de plus de 50 % sur le prix d’origine de la montre connectée.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible ou plus au même prix, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la montre Huawei Watch GT.

Pour en savoir plus 👇

Le modèle Active de la Watch GT première du nom est une simple déclinaison du modèle classique, avec toutefois un design légèrement différent. Pour le reste, c’est toujours une montre connectée équipée d’un écran AMOLED de 1,39 pouce, qui est d’ailleurs très agréable à porter au poignet grâce à son poids plume de 46 grammes seulement (sans le bracelet).

La montre connectée de Huawei tourne sous Lite OS, un système d’exploitation maison, et embarque évidemment de nombreux capteurs pour assurer le suivi, comme un GPS précis (elle supporte également GLONASS et GALILEO), un capteur de fréquence cardiaque optique, ainsi qu’un gyroscope et un magnétomètre. Orientée vers la santé et le sport, elle permet également de suivre quotidiennement le nombre de pas, les calories brûlées, ou encore le temps et la qualité du sommeil. Depuis l’application Huawei Health, vous aurez par ailleurs la possibilité de consulter vos statistiques personnelles, mais aussi de les synchroniser avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone.

Pour finir en beauté, la montre connectée du constructeur chinois possède une autonomie vraiment excellente. Grâce à sa batterie de 420 mAh et son interface logicielle peu gourmande, son endurance est estimée à plus de deux semaines — selon l’utilisation. De plus, elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Huawei Watch GT.

