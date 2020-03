La montre connectée Huawei Watch GT à moins de 80 euros : du jamais vu !

La Huawei Watch GT n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui. On trouve aujourd’hui la montre connectée du constructeur chinois à moins de 80 euros grâce à la solution Acheter sur Google. C’est tout simplement inédit !

Avec un budget de moins de 100 euros, il parait difficile d’acquérir une montre connectée efficace et performante en 2020. Xiaomi est bien présent sur ce segment, mais il faut souvent passer par l’importation pour obtenir sa Amazfit… Heureusement, il y a une autre solution à prendre en compte aujourd’hui avec la Huawei Watch GT en promotion chez plusieurs revendeurs français.

En bref

Un design élégant et agréable à porter au quotidien

Les nombreuses fonctionnalités, sous Lite OS

L’autonomie très généreuse

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Huawei Watch GT est aujourd’hui affichée à 99 euros via Acheter sur Google (boutique Carrefour), puis la montre connectée passe à 79 euros grâce au code promo MARS20 qui permet d’obtenir 20 % de remise supplémentaire. À ce jour, c’est le prix le plus bas jamais constaté jusqu’à maintenant pour un revendeur français.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Notez qu’on trouve également la Huawei Watch GT à 89 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus

La Huawei Watch GT a été remplacé par un nouveau modèle. De ce fait, on ne retrouve effectivement pas les nouveautés de la Huawei Watch GT 2, comme l’Always-On Display ou encore la compatibilité Bluetooth 5.0, mais force est de constater que la première du nom apporte encore aujourd’hui toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée en 2020, d’autant plus à ce prix.

Pour cela, elle embarque évidemment de nombreux capteurs pour traquer l’activité de son utilisateur/utilisatrice, en passant par le GPS (+ GLONASS et GALILEO), un capteur de fréquence cardiaque optique, un gyroscope et un magnétomètre. Vous pourrez suivre quotidiennement le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, ou encore le temps de sommeil directement sur l’écran AMOLED de 1,39 pouce.

Pour des analyses plus poussées, il faut toutefois passer par l’application Huawei Health (disponible sur iOS et Android). Il est également possible de synchroniser vos données avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone. De plus, notez que la montre connectée est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, mais on ne conseille pas de nager avec.

Pour finir en beauté : la montre connectée du constructeur chinois possède une autonomie vraiment excellente. Grâce à sa batterie de 420 mAh et son interface logicielle peu gourmande, son endurance est estimée à plus de deux semaines, selon l’utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la montre Huawei Watch GT.

