Huawei Watch GT4 : une offre pour embellir votre poignet et chouchouter vos oreilles

Huawei vient de lancer sa nouvelle montre connectée, la Huawei Watch GT4. Une montre au design particulièrement élégant et aux multiples fonctionnalités sportives et de bien-être, disponible à partir de 249,99 euros. À partir du 13 novembre, le constructeur offre une paire de Freebuds SE 2 pour tout achat de la montre. L'occasion d’avoir vos notifications au poignet et vos playlists préférées dans les oreilles.

Si on vous demande de penser à une montre connectée, il y a de bonnes chances que vous pensiez à un appareil au look sportif et un peu austère. Avec sa Watch GT4, Huawei compte bien changer la donne et remettre la montre horlogère au gout du jour, la connectivité en plus. Avec un design rond, deux diamètres de boitiers et surtout pas loin de deux semaines d’autonomie, la Huawei Watch GT4 prouve que design peut rimer avec puissance. À partir du 13 novembre, le constructeur met les bouchées doubles et ajoute automatiquement à toute commande de sa montre une paire d’écouteurs FreeBuds SE 2. Un beau cadeau de presque 50 euros.

L’esthétique horlogère dans une montre connectée

Bien loin des montres trop imposantes au poignet, la Huawei Watch GT4 est plus proche du bijou que du simple objet technologique. Ce design étudié repose sur un confortable écran AMOLED de 1,5 ou 1,43 pouce inclus respectivement dans un boitier de 41 ou 46 mm. La montre propose une large palette de plus de 25 000 cadrans et permet également d’en personnaliser certains pour que votre montre s’adapte à votre style.

Son boitier en acier inoxydable assure à la fois un fini lisse et brillant ainsi qu’une excellente résistance aux aléas de la vie. Sur le côté haut droit du cadran, on retrouve une élégante couronne rotative, semblable à celle des montres horlogères. Elle permet de naviguer dans les menus de manière intuitive, en faisant défiler ses notifications à l’écran. La couronne, si l’on appuie dessus, permet enfin de revenir à l’écran d’accueil de la montre. Poids plume, la Huawei Watch GT4 ne dépasse pas les 48 grammes sans son bracelet. De quoi la porter toute la journée sans la sentir au poignet.

La Huawei Watch GT4 est par ailleurs compatible avec toutes les versions d’Android supérieures à la version 8 et toutes les versions d’iOS à partir de la version 13. De quoi profiter de toutes les fonctionnalités proposées par cette montre connectée dans votre vie quotidienne. Notifications, connexion à vos applications de musique préférées, gestion des appels, vous en oublierez presque votre smartphone.

Un suivi santé rigoureux

Outre son design élégant et ses fonctionnalités pensées pour vous accompagner dans votre vie quotidienne, la Huawei Watch GT4 veille également sur votre santé grâce à toute une série de capteurs comme le capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur infrarouge pour la mesure du SpO2 ou encore le capteur de température corporelle.

Cet ensemble de mesures vous permet par exemple d’obtenir un suivi rigoureux de votre sommeil en décortiquant votre rythme circadien. Vous saurez ainsi si vos nuits de sommeil sont réparatrices ou s’il serait intéressant d’instaurer une routine de coucher pour mieux dormir.

Mieux, le fabricant a implémenté une petite fonctionnalité qui devrait simplifier la vie de beaucoup de personnes : un suivi du cycle menstruel. Pour estimer la durée de son cycle, anticiper son SPM (syndrome prémenstruel) ou sa période d’ovulation.

Le capteur de fréquence cardiaque, enfin, permet de vous alerter si votre rythme est trop ou pas assez élevé et d’agir sur votre stress en conséquence grâce à quelques exercices de respiration bienvenus.

Une montre qui trouve sa place à la ville comme à la salle de sport

Au-delà de la mesure du stress, la Huawei Watch GT4 profite également de son capteur de fréquence cardiaque pour vous accompagner pendant vos sessions sportives. La montre propose une mesure précise de votre pouls pour plus d’une centaine de modes d’entrainements sportifs dont le paddle et plus étonnant, l’e-sport. En intérieur ou en extérieur, la Huawei Watch GT4 vous permettra de tirer le meilleur parti de vos parcours sportifs.

Les adeptes de la course à pied y trouveront par ailleurs leur compte puisque Huawei propose sur cette nouvelle mouture un suivi d’itinéraire amélioré. Deux ajouts viennent consolider la précision du GPS :

un système de suivi GNSS (Global Navigation Satellite Systems) sur cinq systèmes (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS)

une orientation des antennes GPS en formation de faisceau. L’avantage ? Les antennes sont continuellement orientées vers le ciel et ce quelle que soit la position du poignet pour assurer une meilleure précision de la position de l’utilisateur.

Plus de systèmes GPS pris en charge et des antennes constamment orientées vers le ciel viennent donc combiner leurs effets pour garantir une localisation ultra-précise.

Mieux, le constructeur a également prévu une assistance vocale qui indique dans vos écouteurs dans quelle direction aller, le tout en temps réel. Outre les coureurs, les amateurs de randonnées ou de trails y trouveront un véritable argument en faveur de cette montre connectée.

Dernière bonne nouvelle pour cette Huawei Watch GT4 : sa résistance à l’eau de 5 ATM qui lui permet de suivre des séances de natation sans aucun problème.

Poignet et oreilles appareillés : les FreeBuds Pro 3 se mettent au vert

À partir du 13 novembre, le fabricant offre une remise de – 20 euros avec le code « AFRANDROIDPRO3 » pour l’achat d’une paire d’écouteurs Freebuds Pro 3 pour allier parfaitement aux couleurs de la Huawei Watch GT 4 modèle Vert.

Les écouteurs existent aussi dans d’autres coloris : en Blanc Céramique ou Frost Silver. Les écouteurs permettront de profiter d’un son clair et d’une réduction de bruit active très efficace. Mieux, la présence du Bluetooth multipoints sur des écouteurs à ce prix est un vrai plus pour conserver la connexion avec votre montre et votre smartphone en simultané. Ils ont d’ailleurs reçu un très bon accueil de la part de la rédaction qui leur a attribué un 9/10.