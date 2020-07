La trottinette électrique Xiaomi M365 se négocie aujourd’hui à un bon prix

Très populaire et quasi incontournable dans les rues des grandes villes, la trottinette électrique Xiaomi M365 est enfin de retour à un prix suffisamment intéressant pour envisager de changer ses habitudes de déplacement. Elle se négocie en ce moment à partir de 319 euros, contre 399 euros habituellement.

Xiaomi s’est fait une place de choix dans le domaine de la mobilité urbaine avec sa première trottinette électrique. Tout comme ses smartphones, sa M365 était importée en masse même avant même l’arrivée officielle de la marque chinoise en France il y a deux ans. De ce fait, c’est le modèle le plus répandu et encore aujourd’hui celui avec le meilleur rapport qualité/prix.

En bref

Facile à prendre en main

Le design robuste en aluminium

Une autonomie confortable de 25 km

C’est la bonne alternative aux transports en commun

Au lieu de 399 euros à son lancement, la trottinette électrique Xiaomi M365 est actuellement disponible à 319 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 80 euros sur son prix d’origine.

On la trouve également à 328 euros chez Electro Dépôt.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Xiaomi M365 a été l’un des premiers modèles de trottinette électrique à être disponible sur le marché et c’est toujours une référence en 2020. Son design sobre est connu de tous, d’autant plus qu’il respire la solidité avec une conception robuste en aluminium qui peut supporter jusqu’à 100 kg. La trottinette est également certifiée IP54 pour résister un minimum pendant les jours de pluie.

La vitesse étant réglementée en France, la M365 est bridée pour rouler jusqu’à 25 km/h au maximum. Elle est par ailleurs très facile à utiliser, où un simple bouton poussoir sur la droite du guidon permet de jauger la vitesse. Sur l’autre extrémité, on retrouve un levier pour actionner le frein à disque. La trottinette de Xiaomi est tout simplement idéale pour les trajets à courte ou moyenne distance (pour faire des courses ou aller au travail) grâce à son autonomie estimée entre 20 et 30 km.

Il faut néanmoins préciser qu’elle perd énormément en vitesse et en accélération au fur et à mesure que la batterie se vide. Il est donc important de souvent vérifier les quatre témoins lumineux et d’adapter la recharge en fonction. Quand elle passe en dessous de deux sur quatre, il est alors préférable de la recharger si vous souhaitez pouvoir profiter d’une bonne accélération au quotidien.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la Xiaomi M365 dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la trottinette électrique Xiaomi M365.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2020.